Calciomercato Roma – Pronta un’offerta per Cavani

Calciomercato Roma – Nelle ultime settimane a Roma è accaduto di tutto con l arrivo di Pedro, l’allontanamento di Petrachi, e i vari nomi per le cessioni. Poi si pensava a Vertonghen per sostituire Smalling ma lo stesso difensore belga è stato accostato all’Inter, visto che Kumbulla sta per firmare con la Lazio.

È stata una settimana molto movimentata in casa Roma, dove è arrivata la prima ufficialità, quella di Pedro, questa che sta per arrivare potrebbe definire anche le prime cessioni visto che Under è stato cercato dal Napoli e potrebbe andare a giocare lì a partire dalla prossima stagione. Proprio un ex Napoli potrebbe sostituire Dzeko in uscita dai giallorossi.

Calciomercato Roma – Cavani possibile un futuro alla Roma

Edinson Cavani è il nuovo nome accostato alla Roma nella giornata odierna, le voci partono dall’Uruguay, dove si è detto vicino un possibile accordo tra il giocatore ex PSG e la società italiana.

Nella volontà di Cavani ci sarebbe quella di tornare a giocare in Italia, non rinnoverà il contratto con il PSG, e nelle scorse settimane il suo nome è stato accostato ad altre squadre della Serie A, parliamo di Napoli ed Inter. Ieri avevamo preannunciato una possibile cessione di Dzeko o una possibile soluzione per fare cassa e risparmiare i soldi del suo ingaggio.

L’Inter è in cerca di un vice Lukaku e aveva pensato prima a Cavani e poi era tornato sul tormentone Dzeko, e a quanto pare uno dei due attaccanti finirà in nerazzurro. La Roma al momento sembra in vantaggio sulle concorrenti per il giocatore uruguaiano. Come fanno sapere dall’Uruguay al giocatore piace la destinazione e inoltre i giallorossi al momento sono quelli che hanno offerto un contratto migliore al giocatore.

Vedremo dunque, dove andrà a giocare il prossimo anno Cavani, di certo non mancano gli estimatori per questo attaccante, che piace molto anche ad alcune squadre europee.

Calciomercato Roma- Trattative in uscita

La Roma deve fare i conti anche con le trattative in uscite, molti i nomi che sarebbero fuori dal progetto Fonseca al momento, uno su tutti è quello di Under, che potrebbe essere acquistato dal Napoli, per sostituire il partente Callejon e sopratutto partire titolare al posto di Politano.

Nei prossimi giorni ci saranno degli aggiornamenti per quanto riguarda questa trattativa, e potremo capire quante possibilità ci sono di vedere Under con la maglia del Napoli il prossimo anno.