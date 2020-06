Calciomercato – Hakimi, Arthur, Under – Tutte le operazioni del 28 giugno

Il calciomercato è entrato nel vivo con i primi affari chiusi in questo fine settimana. Li elenchiamo nel dettaglio.

Arthur arrivato a Torino

E’ iniziata nella tarda serata di ieri l’avventura italiana del brasiliano Arthur, giunto a Torino per sottoporsi alle visite con la Juventus nella giornata di oggi prima di firmare il contratto che lo legherà ai bianconeri per i prossimi 5 anni. Nella giornata odierna Pjanic farà il viaggio opposto e sbarcherà a Barcellona, i due calciatori dopo aver svolto le visite faranno ritorno alle proprie squadre attuali per terminare la stagione in corso.

Hakimi-Inter: mancano solo le firme

Ore decisive anche per il passaggio all’Inter di Achraf Hakimi. L’accordo tra le parti, adesso, è totale: al Real Madrid, club proprietario del suo cartellino, andranno 40 milioni di euro più 5 di bonus, mentre il talento marocchino firmerà un contratto di cinque anni a 5 milioni più bonus a stagione. Achraf Hakimi svolgerà così le visite mediche tra lunedì e martedì, per poi essere ufficialmente annunciato come nuovo rinforzo nerazzurro entro il 30 giugno.

Il Napoli punta Under

Il Napoli ha individuato nel turco Cengiz Under, talento ’97 della Roma, il calciatore che può sostituire il partente Callejon. L’esterno d’attacco in uscita dai giallorossi ha superato la concorrenza di Boga ed Everton nelle preferenze di Gattuso, ma c’è ancora una certa distanza sul costo del cartellino. La richiesta del club giallorosso in partenza è di 30 milioni di euro, considerando che il 20%, dunque 6 milioni di euro, sono destinati al Basaksehir a titolo di quota già definita sulla futura rivendita del giocatore, il Napoli cerca uno sconto.

Braida potrebbe ritornare al Milan

Ariedo Braida potrebbe tornare al Milan, infatti, il club rossonero avrà probabilmente bisogno di un uomo che affianchi Rangnick nell’operatività del mercato: il tedesco guiderà la squadra dalla panchina e gestirà il settore sportivo, ma non potrà svolgere in prima persona anche le trattative. Braida potrebbe essere il suo direttore sportivo. Fra l’altro, pare ci sia già una buona intesa, a livello professionale, tra l’ex braccio destro di Galliani e Geoffrey Moncada, attuale capo scout del Milan. Insomma, le possibilità di un ritorno di Braida, oggi, sono più realistiche di qualche mese fa.