Calciomercato Juventus – Ferran Torres nel mirino: trattativa iniziata

Calciomercato Juventus – Ferran Torres è il nuovo obiettivo dei bianconeri dopo l’acquisto di Arthur. Anche l’esterno offensivo gioca in Spagna, nel Valencia, ma la trattativa – che pure è iniziata – potrebbe essere molto più complicata di quella andata in porto per il centrocampista brasiliano. Il giocatore infatti ha una clausola da 87 milioni di Euro ed interessa a tutti i top club europei.

Calciomercato Juventus – Ferran Torres nel mirino

La notizia dell’inizio della trattativa tra Juventus e Valencia per Ferran Torres è stata rilanciata oggi dalla Spagna. È stata l’emittente Radio Onda Cero a riferire che il club bianconero ha intensificato i contatti con gli agenti del giocatore in vista di un possibile trasferimento alla Juve. Sul ragazzo ci sono anche il Borussia Dortmund e il Manchester United, e sopratutto gli inglesi hanno un potenziale di spesa enorme: la loro concorrenza sarebbe eventualmente difficile da battere.

A favore della Juventus potrebbe giocare il contratto in scadenza nel 2021 che il ragazzo non sembra intenzionato a rinnovare. Una situazione che potrebbe obbligare il Valencia ad uno sconto sulla clausola, per evitare il rischio che il giocatore resti e poi si liberi a parametro zero il prossimo anno. L’accordo potrebbe essere trovato intorno ai 60 milioni di Euro. Si attende, a questo punto, la chiusura del bilancio 2019/20 per capire la potenza di spesa degli Agnelli nella prossima sessione di mercato. A quel punto potrebbe essere decisivo l’ingaggio offerto al giocatore e la Juve potrebbe sfruttare a pieno il decreto crescita che consente di pagare tasse inferiori sull’assunzione di personale dall’estero.