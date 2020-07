Bologna-Cagliari – Formazioni ufficiali del match: manca ormai pochissimo all’inizio di Bologna-Cagliari, partita valida per la 29° Giornata della Serie A che si gioca allo Stadio Dall’Ara di Bologna oggi, 1 Luglio 2020, alle ore 19.30. La partita si disputa a porte chiuse in ossequio alle limitazioni per il contenimento dei contagi da Covid19, la cui pandemia ha causato lo stop del campionato nello scorso inverno.

Bologna-Cagliari – Formazioni ufficiali

Il Bologna si presenta all’appuntamento con quattro infortunati (Mbayè, Poli, Skov Olsen e Santander) ma anche con la possibilità di fare turnover sia in attacco che a centrocampo. Skorupski ormai presenza fissa tra i pali, davanti a lui Danilo e Bani, con Tomiyasu e Dijks sulle fasce. Centrocampo composto da Medel e Schouten alle spalle di Orsolini, Soriano e Barrow. Di punta giocherà Palacio.

Il Cagliari dovrebbe presentarsi al Dall’Ara nella stessa versione che nell’ultimo turno ha battuto 4-2 il Torino, anche per dare continuità al gioco e agli uomini che hanno offerto una prestazione più che buona. L’unica differenza sarà lo schieramento a sinistra di Pellegrini al posto di Lykogiannis, che si riposerà in panchina. Poche alternative in panchina, sopratutto in difesa, per Zenga: Pisacane e Klavan sono out.

Bologna-Cagliari – 29° giornata Serie A 2019/2020

Stadio Dall’Ara, Bologna, 1 Luglio 2020 ore 19.30.

Bologna (3-5-2): Skorupski, Tomiyasu, Danilo, Bani, Dijks; Medel, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore: Mihajlovic.

Cagliari (4-3-3): Cragno, Walukiewicz, Ceppitelli, Carboni; Mattiello, Nandez, Rog, Nainggolan, Pellegrini; Joao Pedro, Simeone. Allenatore: Zenga.