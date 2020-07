Atalanta – Napoli – Pronostico

Atalanta – Napoli è una delle due partite che chiuderanno la 29esima giornata di campionato di Serie A, e metterà contro due formazioni che nel girone di ritorno, sia prima che dopo lo stop dovuto al covid, bergamaschi e partenopei, rispettitvamente al 4° ed al 6° posto. La partità inizierà alle ore 19.30 oggi 2 luglio allo stadio Atleti Azzurri D’Italia di Bergamo.

Atalanta – Napoli – l’approccio al match delle due squadre

L’Atalanta è in formissima e non perde un colpo da ben prima del ritorno in campo, è in serie positiva dallo scorso 20 gennaio, quando subì una sconfitta interna contro la Spal, e vince da 8 partite consecutive, incluse anche le due gare di Champions League contro il Valencia. Ora Gasperini e i suoi sono a 57 punti, abbastanza per garantire una certa tranquillità in merito alla qualificazione alla prossima Champions League.

Il Napoli dopo aver trovato brillantezza e compattezza sotto la gestione Gattuso, ed aver vinto la Coppa Italia, che ha dato l’accesso alla prossima Europa League, ha la testa più sgombra e proverà fino alla fine ad incalzare proprio l’Atalanta per l’accesso alla prossima Champions, anche se visto il distacco di punti, 12, l’operazione appare quasi impossibile.

Atalanta – Napoli – il pronostico

Detto ciò, vista la vocazione prettamente offensiva degli orobici unita alla compattezza degli azzurri, è piuttosto probabile assistere ad una gara almeno inizialmente bloccata, che potrebbe portare ad un segno X finale.