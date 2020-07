Calciomercato Fiorentina – Spalletti per il dopo Iachini

Calciomercato Fiorentina – Per il prossimo anno si pensa anche al cambio di panchina. Il progetto Commisso era iniziato con l’arrivo di Montella, esonerato dopo alcuni risultati non positivi. Al suo posto è arrivato Iachini, che dovrebbe confermare il suo posto anche per il prossimo anno, a patto che riesca a far giocare bene la squadra, e guadagnare molti punti da qui fino al termine della stagione.

La cosa sembra impossibile, viste queste prime giornate di campionato post covid, e allora la società pensa già al futuro allenatore dei viola. I nomi circolati sono stati molti, e sembrava destinato De Zerbi a sedere su quella panchina per il prossimo anno, ma il tecnico ha da poco rinnovato con il Sassuolo.

Calciomercato Roma – Salgono le quote per Spalletti

Quindi una delle alternative più sicure al momento, è rappresentata da Luciano Spalletti, il tecnico sotto contratto con l’Inter è libero, dopo che i nerazzurri lo scorso anno hanno acquistato Conte.

Potrebbe essere proprio il tecnico toscano a prendere il posto dell’amico Iachini. L’attuale tecnico viola, è messo sotto esame già dalla prossima partita, poiché i gigliati hanno 6 punti di vantaggio sulla zona della retrocessione e devono mantenerli per non rischiare di vivere le ultime giornate con l’acqua alla gola.

La verità è che Iachini ha vinto solo 3 partite da quando ha preso il posto di Montella, e inoltre, ha collezionato 1 punto nelle ultime 3 partite. Ieri sera è stata travolta dal Sassuolo, e questa sconfitta fa vacillare la panchina di Iachini, che in caso di risultati negativi, potrebbe essere esonerato già prima della fine del campionato.

Scalda i motori, quindi, Spalletti pronto a subentrare al suo collega, Luciano è tifosissimo da sempre dei viola, e quindi potrebbe portare anche una ventata di entusiasmo che da tempo manca all’ambiente.

Il campionato è ripreso da poco, ma in casa viola si pensa già al futuro della panchina, vedremo all’inizio o già dalla fine di questo campionato, chi siederà in futuro sulla panchina della Fiorentina.