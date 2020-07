Calciomercato Napoli – Osimhen è stregato da Napoli, si tenta il doppio colpo con Gabriel

Il breve soggiorno a Napoli Victor Osimhen, arrivato qualche giorno fa in città per “tastare con mano” l’ambiente partenopeo e per intavolare seppur in maniera non ufficiale i primi contatti con gli esponenti con la società azzurra, con il patron De Laurentiis e l’allenatore Gattuso, sembra aver sortito gli effetti sperati: il giovane attaccante del Lille infatti sarebbe rimasto colpito in maniera molto positiva dall’impatto con quella che potrebbe essere la sua casa nel prossimo futuro.

Ripresi i contatti con il Lille

Una volta incassato il “si” del giocatore anche dal punto di vistra contrattuale, visto che il Napoli avrebbe accontentato il giocatore, offrnedogli un contratto quinquennale da oltre 3 milioni di euro e una certa elasticità anche per quanto riguarda i diritti d’immagine, dettaglio non da poco per De Laurentiis, che generalmente decide di tenere per se pressochè ogni diritto legale in tal senso. Adesso ripartiranno i contatti con il club francese che secondo fonti d’oltralpe avrebbe un urgente bisogno di operare cessioni per colmare difficoltà economiche dovute anche alla mancata qualificazione alla Champions League.

Insomma ci sarebbe quindi una certa fretta da parte del club transalpino di portare al termine delle cessioni.

Possibile “doppio colpo”

L’intenzione da parte del club partenopeo è offrire 50 milioni di euro per il centravanti nigeriano, e nonostante la trattativa sfumata l’anno scorso per Nicolas Pepe, i rapporti tra Napoli e Lille restano buoni: secondo il Corriere dello Sport il Napoli sarebbe intenzionato a portare a casa anche il difensore brasiliano Gabriel, già virtualmente bloccato alcune settimane fa ben prima della nascita dell’affare Osimhen: l’idea da parte del club azzurro sarebbe quella di offrire proprio 50 milioni cash per l’attaccante più il cartellino di Adam Ounas, che non è stato riscattato dal Nizza dove ha trascorso l’ultima stagione in prestito, e viste le condizioni non è escluso che il Lille potrebbe accettare.