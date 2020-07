Calciomercato – Operazioni e trattative 3 luglio – Serie A

Non si ferma nemmeno un attimo il calciomercato per le squadre di Serie A, che continuano a pensare ai rinforzi per la prossima stagione e anche alle cessioni. Molto attivo al momento il Napoli.

Allan e Milik: in due con la valigia

Allan e Milik sono due calciatori destinati a lasciare Napoli nella prossima finestra di calciomercato. Il brasiliano non è più un titolare della squadra e Gattuso ha dato il placet alla cessione, ma bisogna trovare l’acquirente giusto per venderlo. Ad oggi la squadra più interessata al centrocampista è l’Everton, ma la proposta di 30 milioni è stata considerata bassa e anche Allan non sembra entusiasta della destinazione, infatti vorrebbe trasferirsi in un club più prestigioso, che al momento però non si è fatto avanti. Il Napoli chiede 40 milioni, ma a 35-36 milioni si potrebbe anche chiudere.

Milik invece ha definitivamente deciso di non voler rinnovare il contratto con gli azzurri che scade nel 2021 e nelle sue preferenze al primo posto c’è sempre la Juventus. Il Napoli per lasciarlo ai bianconeri chiede Bernardeschi più un conguaglio e questo frena la trattativa sul nascere. Per il polacco ci sono anche richieste dall’estero come quella dell’Atletico Madrid, ma per meno di 50 milioni De Laurentiis ha già fatto sapere che non lo venderà.

Capitolo Osimhen

Osimhen è ormai il preferito del Napoli per sostituire Milik anche se l’attaccante del Lilla ha caratteristiche diverse dal polacco. L’incontro con il calciatore ed il suo entourage è stato molto positivo, ma adesso bisognerà trovare l’accordo con il Lilla, che chiede 50 milioni per il cartellino, mentre De Laurentiis vorrebbe limare la cifra. Sarà un’operazione che probabilmente non si chiuderà a breve.

Fiorentina: il destino di Iachini è segnato

La Fiorentina invece è alle prese con la decisione sul prossimo allenatore, perchè Iachini non ha convinto Commisso e quindi a fine stagione non sarà riconfermato. Il patron viola vuole a tutti i costi convincere Spalletti, che però ha un ingaggio altissimo. E’ comunque il toscano il candidato numero uno per la Viola del futuro.

Inter: annunciato Hakimi

Doveva solo essere formalizzato l’acquisto di Hakimi da parte dell’Inter e l’annuncio è arrivato nella giornata di ieri attraverso un comunicato ufficiale. Il marocchino ha firmato un contratto fino al 2025.