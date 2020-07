Crotone – Benevento – Pronostico – Dove vederla in tv o streaming

Crotone – Benevento si sfidano questa sera alle ore 21:00 allo stadio Ezio Scida di Crotone per la 32a giornata di Serie B. La partita mette di fronte le prime due in classifica, con una netta differenza, però: il Benevento è già in Serie A, il Crotone è in piena lotta per la seconda posizione in classifica che vale anch’essa la promozione diretta.

Crotone – Benevento: come arrivano alla gara

Il Crotone arriva da tre pareggi consecutivi nelle tre gare disputate dalla ripresa del campionato dopo l’emergenza coronavirus, contro Chievo, Perugia ed Ascoli. Il rendimento degli uomini di Stroppa è sceso dal momento dello stop, quando la squadra calabrese sembrava lanciata verso il secondo posto. Serve riprendere la marcia vincente per non venir risucchiati nella zona playoff.

Il Benevento è reduce dalla vittoria interna contro la Juve Stabia che è valsa l’aritmetica promozione in Serie A: in settimana festeggiamenti per la squadra e in città. Ora la differenza la faranno le motivazioni che riusciranno a trovare gli uomini di Inzaghi a promozione acquisita. Cercheranno i record, oppure si lasceranno andare?

Crotone – Benevento: Il nostro pronostico

Partita che potrebbe anche avere il sapore della categoria superiore: per i padroni di casa sarà fondamentale cercare la vittoria per mantenere il secondo posto. Molto dipenderà dalle capacità del Benevento di assorbire la sbornia dei festeggiamenti. La gara sarebbe stata molto equilibrata con un maggiore rilievo: lo sarà ugualmente ma vediamo favoriti i calabresi per la vittoria: segno 1.

Crotone – Benevento: Dove vederla in tv o streaming

La partita Crotone-Benevento, match valido per la 32° giornata di Serie BKT, sarà trasmessa in diretta streaming live da DAZN. L’emittente trasmette in streaming per tutti i dispositivi compatibili: smart tv, smartphone e pc. La visione su tv è possibile anche collegando una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o ancora un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.