Andrea difeso dalla famiglia | Parole dure contro Anna a Temptation Island

Andrea nella prima puntata di Temptation Island ha sentito la sua fidanzata Anna affermare alcune frasi molto pesanti tanto che, fuori dal villaggio arriva a difenderlo la sua famiglia.

La coppia ha deciso di partecipare a Temptation Island per rafforzare il loro rapporto e per uscire dal programma con qualche certezza in più e la voglia di allargare la famiglia. Anna infatti, già nella prima puntata del docu-reality si è mostrata pronta a tutto pur di ottenere quello che vuole da Andrea: Un figlio.

A difendere Andrea però, arriva la sua famiglia che rilascia alcune dichiarazioni al sito di Fanpage.it, raccontando quello che pensano delle parole di Anna e del suo comportamento.

Andrea difeso dalla famiglia

A parlare di Andrea e del suo rapporto con Anna è intervenuta la sua famiglia direttamente nella pagina di Fanpage.it. I suoi fratelli Serena e Pierluigi hanno così deciso di dire la loro dopo le parole che nella prima puntata Anna ha lanciato nei confronti di Andrea e sulla loro storia d’amore.

La prima a parlare è stata proprio la sorella di Andrea, Serena che ha affermato nei confronti di Anna: “L’espressione mi ha colpito, sono stati concetti duri. Da sorella sono contenta se Andrea è felice. Non sempre tutte le scelte si condividono. Sta prendendo un pacchetto importante ma è consapevole e questo gli fa onore. […] Poi insieme all’amore ci sono altre situazioni che una persona deve portarsi dietro. Non credo che quello di Anna sia un interesse esclusivamente economico o che lei voglia accasarsi, entrambi hanno la loro indipendenza. Sarebbe insensato anche perché lei ha esordito dicendo che mio fratello non paga affitto e bollette, sebbene Andrea abbia chiarito che non è più così”.

Anna nel mirino delle critiche

La fidanzata di Andrea sembra nel mirino delle critiche da parte di tutti i social che, non sono d’accorso sulle parole e sui gesti da lei fatti nei confronti del suo ragazzo.

A dire la sua infatti, arriva anche suo fratello Pierluigi: “Ci sono rimasto male, non pensavo dicesse certe cose. Addirittura la famiglia che naviga nell’oro, che Andrea è cresciuto sotto una campana di vetro. Tutte cose un po’ strane. Non so che pensare. Quando uno ha già due figli, non credo desideri ancora diventare mamma. Non lo è con mio fratello, certo, ma tutta questa voglia di avere un bambino e poi di aggiungere che ‘lui non ha problemi, sta bene economicamente’, non l’ho capito. Come dice Lorenzo: è allora? Non so che pensare, se quelle frasi sono vere o se sono state accentuate dalle riprese”.