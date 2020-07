Sassuolo – Lecce – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Sassuolo – Lecce verrà disputata questo pomeriggio alle ore 19:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, la gara verrà arbitrata dal Sig. Massa, con Valeriani e Bresmes assistenti, Rapuano 4° uomo, Chiffi e Schenone al VAR.

La squadra di De Zerbi arriva da 2 pareggi 1 vittoria e 1 sconfitta da quando è ricominciato il campionato, ed ha perso solo contro l’Atalanta di Gasperini, pareggiando con Inter e Verona, e vincendo contro la Fiorentina. Questa partita potrebbe essere semplice sulla carta visa la loro posizione di campionato 12°. Ma il Lecce 18°proverà a strappare i 3 punti per cercare di riuscire a salvarsi, poiché hanno 1 solo punto di svantaggio sul Genoa. I giallorossi non hanno ancora vinto, ed hanno perso anche lo spareggio con la Sampdoria, vorrebbero ritrovare i 3 punti proprio oggi, anche se sarà molto difficile.

Sassuolo – Lecce: Probabili formazioni

Sassuolo ( 4-2-3-1): Consigli; Muldur, G. Ferrari, Marlon, Kyriakopoulos; Bourabia, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi

Lecce ( 4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Saponara; Babacar. All. Liverani.

Sassuolo – Lecce: Pronostico

Viste le condizioni di entrambe le squadre, noi vediamo un Sassuolo vincente, ma attenzione che la difesa dei neroverdi subisce tanti gol, quindi proponiamo un 1+GOL.

Sassuolo – Lecce: Dove vederla in tv e streaming

La partita verrà trasmessa alle ore 19:30, sulla piattaforma Sky per tutti gli abbonati sui canali Sky Sport dedicati. Inoltre per chi ha sottoscritto l’abbonamento anche per Sky go, il match potrà essere seguito anche sull’app di Sky.