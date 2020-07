Roma news – Si tratta con il Benevento per il prestito di un centrocampista

Roma news – Il Benevento si è interessata ad un centrocampista della Roma. I giallorossi dopo la sconfitta di ieri contro il Napoli, pensano anche al mercato in uscita. La nota positiva di ieri sera è stato il rientro in campo di Zaniolo, dopo l’infortunio al ginocchio che lo ha tenuto lontano dal campo per molti mesi.

Cavani è sempre più vicino a firmare con la Roma, visto che le altre pretendenti, Inter e Atletico Madrid, hanno rinunciato a prendere il giocatore a parametro 0. In caso di arrivo del Matador l’indiziato numero 1 a lasciare i giallorossi è Dzeko, il suo ingaggio alto grava sulle finanze del club e si pensa, quindi, ad una cessione, al momento sul giocatore è forte la pressione dell’Inter.

Roma news – Il Benevento tratta Villar

Il mercato in uscita è quello che al momento in casa Roma, preme per evitare sanzioni dalla Uefa per il bilancio nettamente negativo della società. Under è già in direzione Napoli, Dzeko potrebbe finire a Milano sponda nerazzurra, dopo il no all’Arsenal Kluivert è in cerca di una sistemazione, Florenzi è diretto verso Firenze, e Schick potrebbe andare al Milan.

Nelle ultime ore il Benevento, neopromossa in Serie A, ha mostrato un certo interesse per il giovane centrocampista Villar. Arrivato a Roma nel mercato di gennaio, ha trovato poco spazio nelle gerarchie di Fonseca, il giocatore è giovane e di prospettiva, e la Roma potrebbe pensare di cederlo in prestito per fargli fare esperienza.

La squadra del presidente Vigorito, nelle ultime ore ha iniziato la trattativa con i giallorossi per cercare un’accordo per il prestito del giocatore, la trattativa sta procedendo con successo, e nei prossimi giorni potrebbero essere definiti gli ultimi dettagli e potrebbe così arrivare anche l’ufficialità.

Villar potrebbe andare in prestito al Benevento per un anno con opzione per il secondo raggiungendo determinati obiettivi, con le streghe potrebbe trovare più spazio e potrebbe iniziare a fare la giusta esperienza che può servire alla Roma in futuro.