Calciomercato Inter – Scade la clausola di Lautaro e si allontana un obiettivo di Conte

Giorno importante per il calciomercato Inter, infatti sta per scadere la clausola di Lautaro, quindi da domani il Barcellona dovrà trattare con la società se vorrà acquistare il calciatore argentino.

Le mosse dell’Inter per Lautaro

Come riportato in alto scade a mezzanotte la clausola di 111 milioni di euro che l’Inter ha inserito nel contratto di Lautaro per liberarsi, quindi il Barcellona ha ancora poche ore per decidere se fiondarsi sul calciatore argentino dopodichè dovrà trattare con la società nerazzurra per averlo.

Da domani sarà molto più difficile per gli spagnoli assicurarsi le prestazioni del “Toro”, perchè l’Inter non ha alcuna intenzione di lasciar partire il suo attaccante, anzi, sta lavorando per trovare l’accordo sul prolungamento del contratto.

Marotta e Ausilio sono pronti a raddoppiare l’attuale ingaggio, cioè portarlo da 2,5 milioni a 5 bonus compresi, ma resta anche da capire quale sia il pensiero del calciatore, che attualmente sembra distratto dalle voci di mercato e il rendimento in campo ne sta risentendo.

Setien toglie Vidal dal mercato

Se per Lautaro si aprono spiragli sembrano chiudersi quelli per un pallino di Antonio Conte, infatti l’allenatore del Barcellona Setien ha esplicitamente affermato che Vidal è un calciatore cardine per la sua squadra e spera che il cileno rinnovi al più presto il contratto che scade la prossima estate.

Forse è solo una ripicca per il mancato accordo su Lautaro, ma per il momento l’Inter è un pò più distante dal centrocampista preferito da Conte, che vede in Vidal l’uomo giusto per dare peso e cattiveria agonistica al reparto nevralgico del campo.

Adesso toccherà alla società nerazzurra alzare l’offerta per il cileno per provare a strapparlo ai blaugrana.

Inter-Alaba: niente di vero

Nelle ultime ore è circolata la voce che la società nerazzurra avrebbe trovato un accordo con l’austriaco del Bayern Monaco Alaba, ma la notizia è priva di fondamento, infatti l’obiettivo per la fascia sinistra resta Emerson Palmieri del Chelsea, in più lo stesso Alaba nei giorni scorsi ha dichiarato che in futuro vorrebbe giocare o nella Liga o in Premier e per lui le offerte non mancano.