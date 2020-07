Scegliere l’integratore giusto: ecco una breve guida su come fare

La salute del nostro organismo passa anche attraverso ciò che mangiamo. Seguire una dieta sana ed equilibrata è quindi il primo passo da compiere se si vogliono dimenticare alcune piccole problematiche, dalla stipsi ai dolori articolari. È importante però la scelta del prodotto migliore disponibile in commercio, anche perché non sono tutti uguali; altrettanto importante è anche seguire le indicazioni corrette e utilizzare in modo sensato i diversi integratori disponibili in commercio.

Quale integratore

Non tutti gli integratori sono uguali tra di loro. A partire dal fatto che solo le migliori marche di Integratori Alimentari offrono prodotti di alta qualità, con ingredienti che sono spesso di origine naturale, tratti da piante o da materie prime ecocompatibili o ottenute con l’agricoltura biologica, disponibili nell’integratore nelle quantità più adatte. Quest’ultima è una tra le prime differenze che si possono riscontrare tra gli integratori dei migliori brand e quelli dei marchi low cost: il contenuto in principi attivi. In molti casi i prodotti di gamma bassa sono meno costosi ma il contenuto in sostanze attive naturali è più basso e per ottenere gli stessi risultati che offrono i migliori integratori è necessario assumerne una quantità maggiore.

Si parte da una dieta equilibrata

Sono varie le ricerche che comprovano i vari vantaggi offerti dall’utilizzo di integratori delle migliori marche. Ognuno di noi infatti può trovarsi in un momento della vita in cui ha particolari deficit alimentari, correlati a specifici nutrienti. In alcuni casi invece l’integratore si utilizza perché le sostanze in esso contenute sono difficili da reperire negli alimenti che si consumano quotidianamente. Il punto di partenza è comunque sempre una dieta equilibrata: un integratore a base di fibre vegetali, per fare un esempio, non ci consente di limitare al minimo il consumo di frutta e di verdura. L’integratore in questi casi è una fonte ulteriore di fibre, da sommare a quelle che si possono trovare nel frigo di casa o nel cesto della frutta.

L’integratore giusto in ogni situazione

Dopo aver cominciato una buona dieta di base e l’assunzione quotidiana delle corrette quantità di frutta, verdura, proteine, grassi e carboidrati, si può poi considerare l’utilizzo di un integratore, che vada a migliorare l’assunzione di specifiche sostanze e nutrienti. In commercio si trovano integratori di vario tipo, da quelli che favoriscono la perdita di peso fino alle capsule che contengono principi attivi che conciliano il sonno. I vantaggi ottenibili con il singolo integratore sono ben indicati sulla singola confezione, cosa che permette a chiunque di utilizzare il prodotto nel modo migliore possibile. In alcuni casi è il consumo periodico, ad esempio per un mese o per 15 giorni, che favorisce un migliore effetto dell’integratore. Ci sono invece situazioni in cui lo specifico prodotto va utilizzato quotidianamente, anche per diversi mesi, prima che dia gli effetti sperati.

Tra gli integratori più venduti troviamo quelli per:

Dieta e silhouette

Digestione ed intestino

Aloe e detox

Bellezza pelle,unghie e capelli

Energia fisica e mentale

Proteine e attività sportive

Ossa e articolazioni

Integratori per dimagrire

Tra gli integratori più venduti in commercio un buon numero favorisce il dimagrimento. Le modalità sono varie, per questo gli integratori per dimagrire sono tantissimi. Alcuni stimolano la termogenesi, altri favoriscono il senso di sazietà nonostante la dieta ipocalorica, altri ancora permettono al corpo di liberarsi con maggiore facilità dei fluidi in eccesso. Anche per quanto riguarda gli integratori per dimagrire è importante scegliere quello “giusto”, in modo da stimolare in maniera corretta il nostro organismo. L’integratore per dimagrire va utilizzato come aiuto ad una dieta ipocalorica e all’attività fisica, in quanto il solo integratore difficilmente ci consentirà di ottenere effetti strabilianti, se utilizzato come unico rimedio contro il peso in eccesso.