Fiorentina – Cagliari – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Domani 8 luglio 2020 alle ore 19:30 all’Artemio Franchi di Firenze si disputerà la gara Fiorentina-Cagliari.

La Fiorentina, allenata da Giuseppe Iachini, non sta vivendo una grande stagione con soli 34 punti in classifica e 5 lunghezze in meno del Cagliari affronterà domani.

Tra i viola alcuni assenti sicuri. Lo squalificato Pezzella, più gli infortunati Ribéry e Benassi. Alcuni possibili ballottaggi da centrocampo in avanti.

Il Cagliari di mister Walter Zenga dovrà rinunciare a Carboni e Pellegrini, mentre resta ancora in bilico il recupero di Ceppitelli. Pertanto tutto confermato per i rossoblu con la formazione e schema che gli hanno portati al loro attuale 11° posto in classifica.

I viola arrivano da un pareggio, 2 sconfitte di fila e una vittoria fuori casa nell’ultima gara contro il Parma, mentre i rossoblu arrivano da 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta interna con l’Atalanta negli ultimi 4 partite.

Probabili formazioni – Fiorentina – Cagliari

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Igor; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Pisacane, Klavan; Mattiello, Nandez, Nainggolan, Rog, Lykogiannis; Simeone, Joao Pedro.

Dove vederla in tv e streaming – Fiorentina – Cagliari

8 luglio 2020 ore 19:30 calcio d’inizio di Fiorentina-Cagliari allo Stadio Artemio Franchi di Firenze che si disputerà a porte chiuse.

La partita sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite, numero 484 del digitale terrestre).

Sarà possibile seguire Fiorentina-Cagliari anche in diretta streaming.

Gli abbonati Sky la potranno vedere su Sky Go sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, sia sul proprio pc, scaricando l’apposita app per sistemi Android e iOS o collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.