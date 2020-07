Essere odiosi significa scaturire in chi ci percepisce sentimenti di fastidio e insofferenza in prevalenza causati dal nostro atteggiamento. Chi è odioso è antipatico e supponente. In questo articolo scopriremo in particolare gli uomini più odiosi dello Zodiaco: classifica.

1. L’uomo del segno dei Gemelli

Tra gli uomini più odiosi dello Zodiaco ci sono quelli del segno zodiacale dei Gemelli, al primo posto in questa classifica. Supponenti, antipatici, convinti di essere divertenti, gli uomini del segno dei Gemelli sono in realtà difficili da sopportare. Quando sono in gruppo vogliono essere al centro dell’attenzione mostrandosi come i re del momento, pieni di iniziative e di idee. In realtà gli uomini dei Gemelli sono solo odiosi e hanno un modo di fare che infastidisce chi gli sta accanto.

2. L’uomo del segno dell’Acquario

Tra gli uomini più odiosi dello Zodiaco ci sono quelli del segno zodiacale dell’Acquario, al secondo posto di questa classifica. Gli uomini Acquario hanno la caratteristica di risultare subito antipatici e odiosi ma a loro di questo non importa un fico secco. Sono talmente insensibili che si fanno odiare ancora di più con i loro atteggiamenti indisponenti e insopportabili.

3. L’uomo del segno del Cancro

Tra gli uomini più odiosi dello Zodiaco ci sono quelli del segno zodiacale del Cancro, al terzo posto in questa classifica. Gli uomini del Cancro purtroppo si rendono molto spesso odiosi a causa del loro carattere lunatico. Oggi sono persone amabili ma domani gira la luna e con loro i Cancro, che diventano antipatici, acidi, supponenti, indisponenti, cattivi e e maleducati. Difficile davvero sopportare i repentini cambi di umore degli uomini del segno zodiacale del Cancro, che in fondo dono brave persone ma quando gli gira male diventano davvero odiosi e di conseguenza odiati da chi hanno intorno.

4. L’uomo del segno della Vergine

Tra gli uomini più odiosi dello Zodiaco ci sono quelli del segno zodiacale della Vergine, al quarto posto di questa classifica. L’uomo Vergine ha già di per sé un’aria abbastanza odiosa e supponente, che lo rende particolarmente antipatico soprattutto a chi lo incontra per la prima volta. L’uomo del segno della Vergine poi non smentisce ciò che si pensa di lui perché con i suoi atteggiamenti si fa odiare ancora di più. Come si può voler bene a uno che sparisce e non risponde a chiamate e messaggi? Il suo atteggiamento è a dir poco odioso.

5. L’uomo del segno della Bilancia

Tra gli uomini più odiosi dello Zodiaco ci sono quelli del segno zodiacale della Bilancia, al quinto e ultimo posto di questa classifica. Gli uomini della Bilancia hanno alcuni tratti caratteriali infantili, che li rendono particolarmente fastidiosi. Permalosi e rancorosi, si offendono per poco iniziando ad assumere un atteggiamento scostante e un comportamento odioso, fatto di dispetti e frecciatine. L’uomo Bilancia sa essere tanto attento e simpatico quanto insopportabile e antipatico. Non è facile avere a che fare con un uomo così, che tiene il muso e non parla più, portando un’espressione accigliata.