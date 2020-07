Lecce – Lazio – Ultime dai campi- Formazioni ufficiali

Lecce – Lazio è una gara valida per la 31° giornata di Serie A. Tra un’ora le due squadre scenderanno in campo al Via del Mare di Lecce, l’arbitro designato per questa gara è il napoletano Maresca, i suoi assistenti sono Costanzo e Vivenzi, 4° uomo Illuzzi, Abisso e Fiorito in sala Var.

Lecce – Lazio: Ultime dai campo

Qui Lecce: la squadra di Liverani deve ritrovare fiducia e punti per sperare in una salvezza, ma dovrà fare a meno dello squalificato Tachtsidis e degli infortunati Meccariello, Rossettini e Lapadula. In attacco Babacar la spunta su Farias pronto a sostituirlo durante il match, ritrovano il posto da titolare sia Mancosu che Falco.

Qui Lazio: Inzaghi ha recuperato l’infortunato Milinkovic-Savic, ma deve far a meno di Correa almeno per 2 settimane. Rientrano dalla squalifica Immobile e Caicedo, ancora out per infortunio Lulic e Marusic. I biancocelesti dopo la sconfitta con il Milan vogliono a tutti i costi i 3 punti e chiedere quanto prima il discorso Champions, non ancora matematico.

Lecce – Lazio: Formazioni ufficiali

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Calderoni; Mancosu, Petriccione, Barak; Falco, Saponara; Babacar.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony; Immobile, Caicedo.