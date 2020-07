Atalanta – Sampdoria – Probabili Formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Atalanta – Sampdoria è una delle partite della 31° giornata del Campionato di Calcio di Serie A 2019/20. La partita si gioca allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia – Gewiss Stadium, mercoledì 8 luglio 2020 alle ore 21.45. La sfida vede l’Atalanta, quarta in classifica a 63 punti, contro la Sampdoria quattordicesima in classifica a 32 punti. I bergamaschi hanno la possibilità di accorciare sul secondo posto dopo la sconfitta della Lazio di ieri sera. I doriani sono invece ora a +5 sulla zona retrocessione.

Atalanta – Sampdoria – Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Sutalo, Caldara, Dijmsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; D.Zapata.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Depaoli, Yoshida, Colley, Murru; Thorsby, Bertolacci, Ekdal, Linetty; Gabbiadini, Ramirez.

Atalanta – Sampdoria – Pronostico

L’Atalanta sembra non essersi mai fermata: prove sempre positive e tanti risultati sono arrivati dalla ripresa delle attività agonistiche dopo l’emergenza coronavirus. La Sampdoria, nonostante sia reduce dalla vittoria interna contro la SPAL, arrivata in modo netto e perentorio, non ha la stessa forma della Dea e, sopratutto, ha un tasso tecnico inferiore in tutti i reparti. Per questo motivo puntiamo sul Segno 1.

Atalanta – Sampdoria– Dove vederla in tv e streaming

Atalanta – Sampdoria sarà trasmessa per gli abbonati Sky in diretta tv da Sky Sport sul canale 252 e da Sky Sport Serie A sul canale 252. Gli utenti Sky potranno eventualmente seguire la diretta di Atalanta – Sampdoria anche attraverso il servizio in streaming Sky Go, compatibile con tutti i dispositivi mobili, sia iOS che Android, e con computer – pc e notebook – collegandosi al sito della piattaforma. Sky propone anche la possibilità dell’abbonamento al servizio Now Tv che consente la visione in streaming on demand in base ai pacchetti sottoscritti. Anche Now Tv è compatibile con tutti i dispositivi mobili e i computer.