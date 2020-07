Davide Basolo dedica speciale | Ex di Uomini e Donne cerca la felicità

By

Davide Basolo mostra nelle sue storie Instagram una dedica speciale cercando di far capire i suoi fan e a tutte le persone che lo seguono cosa sta cercando all’interno della sua vita. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne deluso dall’esperienza all’interno del programma, cerca una svolta all’interno della sua vita. Davide infatti, ha spiegato quanto essere stato la non scelta di Giovanna l’abbia ferito nel profondo, convinto di poter iniziare con lei una vera e propria storia d’amore.

Basolo durante i giorni precedenti ha voluto sottolineare quanto l’argomento della profonda crisi tra Giovanna Abate e Sammy Hassan non gli interessi. L’ex corteggiatore infatti, dall’uscita da Uomini e Donne ha cercato il più possibile di non parlare di loro ma soprattutto di non pensare alla e tronista. Durante la giornata di ieri però, l’ex corteggiatore mostra una dedica speciale che spiazza i fan. Quali sono le parole riportate all’interno del foglio?

Davide Basolo lancia una dedica special

L’ex cavaliere di Uomini e Donne sta continuando la sua vita cercando di dimenticare la “brutta” esperienza vissuta all’interno del talk show a causa della sua “non scelta”. Giovanna Abate infatti, ha deciso di scegliere e vivere il fidanzamento fuori dal programma con Sammy Hassan, deludendo le aspettative di Davide.

Basolo però, sta cercando in tutti i modi di voltare pagina mostrandosi sempre impegnato nelle sue storie Instagram e dedicando una fetta del suo tempo per rispondere alle domande dei propri fan. Davide durante la giornata di ieri, decide di caricare nelle sue storie Instagram una dedica che molti hanno interpretato fosse indirizzata a Giovanna Abate mentre altri credono che sia un in bocca a lupo a se stesso. Quali sono le parole scritte all’interno della dedica?

Ex corteggiatore cerca una nuova vita

Davide Basolo decide così di lanciare un forte messaggio all’interno delle sue storie Instagram con una dedica speciale. Le sue parole infatti, non sono passate inosservato e hanno lasciato una forte emozione nei suoi fan.

All’interno della dedica infatti c’era scritto: “Il libro che hai tra le mano è il racconto di un assurdo, emozionate e assolutamente possibile percorso di vita. La storia di un ragazzo che pur non essendo speciale di è costruito una vita speciale. Forse non ti darà le risposte che cercavi, ma ti spingerà a porti le giuste domande. Nel caso anche tu, un domani, voglia fare ciò che ho fatto io: iniziare a seguire le coordinate della tua felicità”.