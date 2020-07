Calciomercato – Affari e trattative del 9 luglio

Il calciomercato potrebbe impennarsi nelle prossime ore, perchè sono ormai chiari alcuni affari pronti alla chiusura e trattative in fase avanzata o che stanno nascendo. Facciamo il punto sulla situazione.

Juventus e Jorginho più vicini

La quinta panchina consecutiva di Jorginho nel Chelsea nonostante l’assenza di Kantè a centrocampo non può essere un caso, forse Lampard ha già capito che l’italo-brasiliano non farà più parte della sua squadra in futuro anche perchè la Juve e il Chelsea stanno trattando ad oltranza sulla falsariga di quanto fatto con Cuadrado e cioè prestito (di lunga durata) e un riscatto diviso in più esercizi.

Un nome nuovo per l’attacco di Conte

Viste le difficoltà per arrivare a Dzeko e Giroud, l’Inter ha avuto una nuova idea per il vice Lukaku e si tratta di Mario Mandzukic. Il croato ha un ottimo rapporto con Marotta e da pochi giorni è libero di trattare con qualsiasi club dopo l’addio all’Al Duhail. Il ritorno in A è più di un’opzione e i nerazzurri si stanno attivando per provare a prenderlo.

Napoli, in settimana il punto sul futuro di Koulibaly

La settimana prossima è atteso a Napoli il procuratore di Maksimovic e Koulibaly, il quale dovrà trovare l’accordo definitivo per il rinnovo del serbo, ma soprattutto fare il punto su Koulibaly. Il Napoli per vendere il senegalese chiede una montagna di soldi e vuole sapere dall’agente se c’è una squadra pronta a pagare e anche se il calciatore è davvero convinto di lasciare Napoli.

Milan in vantaggio per Rashica

Raschica giocatore del Brema che piaceva anche al Napoli, adesso sembra più vicino al Milan grazie anche all’approdo in rossonero del tecnico Rangnick, che lo conosce bene. Il Napoli si è tirato fuori dalla corsa al calciatore, perchè con la salvezza ottenuta il suo valore è salito da 15 a 20 milioni di euro, operazione che gli azzurri non vogliono portare avanti, mentre Rangnick lo vedrebbe benissimo nel 4-2-3-1 che ha in mente.

La Roma prova a tenere Smalling

Smalling è stato uno delle poche note positive del mercato giallorosso e la Roma vorrebbe confermarlo anche per la prossima stagione, per questo ha offerto al Manchester United una proposta di prestito oneroso a 3 milioni di euro più l’obbligo di acquisto per l’estate 2021 fissato a 15 milioni di euro. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la risposta dei Red Devils.

Udinese quasi fatta per Molina

Nahuel Molina è pronto a sbarcare in Italia. L’esterno che si è svincolato nelle ultime settimane dal Boca Juniors, sembrava destinato al Besiktas, ma i bianconeri sono riusciti ad accelerare nuovamente e ad avere la meglio sui concorrenti. Il suo arrivo è atteso nei prossimi giorni.