Calciomercato Fiorentina – Il Milan si fionda su un’attaccante viola, ecco di chi si tratta

Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina si sta muovendo molto per rinforzare la sua rosa, e renderla ancora più competitiva. Oltre al mercato in entrata i viola si stanno muovendo anche in uscita per cercare di monetizzare il più possibile e cercare di non spendere molto in entrata.

Per questi motivi Commisso si è mosso per giocatori come Thiago Silva, Mandzukic e Bonaventura, tutti trasferibili a parametro 0, ma non solo, si è interessato anche a Nainggolan e De Paul. In uscita si sono fatti i nomi di Milenkovic e Chiesa, giocatori dai quali poter avere una buona plusvalenza. Con i soldi incassati da queste illustri cessioni si possono finanziare qualche colpo illustre alla Ribery.

Calciomercato Fiorentina – Il Milan mette nel mirino Vlahovic

Nelle ultime ore il Milan si è interessata a Dusan Vlahovic attaccante serbo classe ‘2000 della Fiorentina. Il giocatore ha un contratto che lo lega al club viola fino al 2025, e Commisso non vorrebbe lasciarlo partire facilmente, ma vorrebbe trattenerlo in rosa anche per i prossimi anni, visto il rendimento positivo del giocatore.

8 i gol segnati in questa stagione tra campionato e Coppa Italia, ma il rendimento del giocatore è stato sempre positivo, anche quando la squadra non riusciva a servirlo nel migliore dei modi. Il Milan vorrebbe acquistare il giovane serbo a titolo definitivo, ma bisogna trovare un’alternativa alla richiesta di Commisso.

Il presidente del club toscano, valuta, infatti, il giocatore 40 milioni di euro, troppi per il club rossonero che spera di riuscire ad abbassare il prezzo fissato dal club viola, quindi cercheranno di inserire una contropartita tecnica, o chiederanno un prestito con obbligo di riscatto.

La trattativa è appena iniziata, e dalle risposte della Fiorentina, è subito chiara l’idea di non voler svendere il giocatore, ma sopratutto si capisce che difficilmente lasceranno partire un giocatore dalla portata di Vlahovic, viste le qualità e la giovane età, sicuramente in futuro può fare bene, e i margini di crescita ci sono, e non sono pochi. Vedremo come finirà questa trattativa, e quale sarà la volontà del giocatore, che ha sempre dichiarato di trovarsi bene a Firenze.