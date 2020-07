Che Dio Ci Aiuti 5, ottava puntata – Anticipazioni 16 luglio

Che Dio Ci Aiuti 5 ritorna con le repliche nella prima serata di Rai 1 del 16 luglio 2020. Continueremo ad occuparci dell’Angolo Divino e di tutti i suoi abitanti e scopriremo qualcosa di più su come va l’amore per alcuni di essi. Nell’episodio 15, “Attenti al lupo“, Azzurra inizia ad usare la carta di credito di Athos e cerca di nascondere il proprio errore. Nell’episodio 16, “Il linguaggio dei segni“, Athos propone ad Azzurra di partire con lui per New York.

Le anticipazioni di Che Dio Ci Aiuti 5 ci parlano anche di Ginevra e Nico: i due si sono baciati ancora una volta e l’avvocato deciderà di lasciare Maria. Non mancheranno inoltre i casi che metteranno in difficoltà Suor Angela.

Dove siamo rimasti

Nella precedente puntata di Che Dio Ci Aiuti 5, all’Angolo Divino arriva Teodora. Si tratta della madre delle gemelle, che rivelerà a Gabriele (Cristiano Caccamo) una verità importante sul suo passato. Sembra infatti che il padre delle bambine sia lo stesso di quello del medico: quest’ultimo chiederà a Nico (Gianmarco Saurino) di indagare sulla cosa. Intanto, Azzurra (Francesca Chillemi) scopre che Athos (Raniero Monaco di Lapio) ha lasciato la sua carta di credito in Convento e decide di usarla per fare alcuni acquisti. La situazione però le sfugge di mano. Suor Angela (Elena Sofia Ricci) e Valentina (Arianna Montefiori) si occupano invece di Eugenia, una bambina con gravi problemi di salute che cercano di risollevare con un grande party.

Che Dio Ci Aiuti 5, ottava puntata – Anticipazioni e trama

Nell’episodio 15, Azzurra cerca di rimediare al brutto guaio in cui si è cacciata. Athos ha scoperto di aver perso la carta di credito e ha deciso di bloccarla. Per evitare di confessare tutto, la ragazza organizza un piano per restituirgli tutti i soldi. Intanto, Teodora scopre di aver rotto l’orologio che la madre defunta ha lasciato a Gabriele e cerca di rimediare. Si unisce così al progetto di Azzurra per raccogliere i soldi grazie ad uno spettacolo. Suor Angela invece scopre che Ginevra (Simonetta Columbu) sta organizzando una trappola per riportare il padre in carcere. Nico però si rifiuta di aiutare la novizia, dopo essere stato ingannato.

Nell’episodio 16, Athos chiede ad Azzurra di chiudere l’affare del convento e trasferirsi con lui in America. La ragazza però decide di rinunciare alla proposta. Nico invece rivela a Maria di non voler proseguire la loro relazione, mentre Suor Angela segue Pietro fino ad un convegno medico. Intanto, Valentina diventa sempre più insofferente nel vedere Teodora fin troppo vicina a Gabriele. Suor Angela invece indaga sul passato di Priscilla, una giovane disabile che rivelerà di essere incinta e di non volere il bambino perchè senza famiglia. Le anticipazioni di Che Dio Ci Aiuti 5 ci rivelano che Alessio chiederà a Valentina spiegazioni sui suoi sentimenti. Maria invece decide di vendicarsi di Ginevra e rivela a tutti che lei e Nico si sono baciati.