Essere pigri è un’attitudine definita dalle stelle, dalle combinazioni planetarie alla nascita. In questo articolo scopriremo in maniera particolare gli uomini più pigri dello Zodiaco: ecco chi sono.

L’uomo Toro

Tra gli uomini più pigri dello Zodiaco c’è quello del segno zodiacale del Toro. L’uomo Toro non conosce l’iperattività, non fa mai più del dovuto ma anzi è portato a fare tutto con calma e lentezza. L’uomo del segno del Toro ama soffermarsi per la gran parte del suo tempo su attività piacevoli, gli piace stare a casa e riposare per lui è fondamentale. Dormire per l’uomo del Toro è una necessità fisica e utile per il rilassamento mentale. Stare a letto o sul divano a poltrire è una cosa che l’uomo Toro ama molto. L’uomo del segno zodiacale del Toro non ha difficoltà ad addormentarsi, non soffre di insonnia, al massimo di ipersonnia. Il problema si presenta però il giorno dopo. Quando arriva la mattina, se può il Toro rimanda il più possibile l’alzarsi ma se deve andare a lavoro lo sforzo sarà immenso.

L’uomo Gemelli

Gli uomini più pigri dello Zodiaco: ecco chi sono, tra loro ci sono i Gemelli. I nati del segno zodiacale dei Gemelli sembrano molto dinamici ma è tutta apparenza: appena possono si sdraiano e dormono per ore. L’uomo Gemelli è poi uno che tende a rimandare i doveri perché la pigrizia lo spinge a fare quello che deve sempre all’ultimo minuto. Per quanto riguarda le attività di svago un uomo del segno zodiacale dei Gemelli sarà sempre in prima linea ma un compito pratico lo lascerà sempre per ultimo. Con la scusa della stanchezza per il lavoro, il Gemelli tende a dormire a lungo e ad alzarsi la mattina a pranzo. In gioventù per questo farà molto arrabbiare i genitori.

La Bilancia

Tra gli uomini più pigri dello Zodiaco c’è quello del segno della Bilancia. L’uomo Bilancia non ha mai voglia di fare niente ed è molto pigro. L’uomo Bilancia preferisce spostare gli impegni per stare tranquillo. Il buon sonno per il nato della Bilancia è sia un piacere che un bisogno da assecondare. Quando deve alzarsi la mattina l’uomo del segno della Bilancia posticipa la sveglia e si prende tutto il tempo necessario prima di uscire dal letto.

L’Acquario

Tra gli uomini più pigri dello Zodiaco troviamo anche l’Acquario. A parole l’uomo nato sotto il segno zodiacale dell’Acquario si fa passare per una persona iperattiva, frenetica, con una vita piena di impegni, con l’agenda che non ha mai uno spazio libero. La realtà dei fatti è però ben diversa: l’uomo Acquario non vede l’ora di buttarsi nel letto a dormire. Il sonno dell’Acquario è di piombo, non esiste rumore che possa svegliarlo, niente può disturbare il suo stato di torpore e rilassamento. La mattina sarà una tragedia e sul lavoro lo troveremo con un umore altamente instabile e irritabile. L’uomo Acquario odia alzarsi presto per cui per lui la condizione ideale è quella dello smart working da casa.