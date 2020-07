Cittadella – Crotone – Probabili formazioni – Dove vederla in tv e streaming

Cittadella – Crotone è l’incontro di cartello della 33a giornata di Serie B, che si giocherà questa sera alle ore 21:00. I padroni di casa vincendo aggancerebbero al secondo posto gli avversari, che di contro faranno di tutto per non perdere il vantaggio.

Cittadella – Crotone: come arrivano alla gara

Il Cittadella dopo 3 vittorie consecutive è caduto malamente a Pisa nell’ultima giornata perdendo per 2-0 e facendosi così raggiungere al terzo posto in classifica dal Pordenone vittorioso a Perugia ed in più si è anche avvicinato il Frosinone che adesso segue ad una sola distanza. Per questi motivi e per la possibilità di agganciare proprio il Crotone in seconda posizione, la squadra di Venturato dovrà scendere in campo per la vittoria.

Il Crotone è invece in serie positiva da un bel pò e nell’ultimo turno ha piegato l’ormai demotivato Benevento per 3-0, grazie alla tripletta realizzata da Simy. Una vittoria che ha permesso di staccare in classifica proprio il Cittadella e questo vantaggio non vorrà certo perderlo di nuovo stasera anche perchè il Pordenone sta andando fortissimo e quindi si potrebbero ritrovare al secondo posto ben 3 squadre.

Cittadella – Crotone: Le probabili formazioni

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Benedetti, Perticone, Adorni, Mora; Proia, Iori, Branca; D’Urso; Rosafio, Diaw.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Golemic, Marrone; Gerbo, Molina, Crociata, Barberis, Benali; Messias, Armenteros.

Cittadella – Crotone: Dove vederla in tv e streaming

Questo match valido per la 33.a giornata del campionato di Serie B sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv.