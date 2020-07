Florinda Colella – Chi è la concorrente dei Brutti – Ciao Darwin 7

Florinda Colella è entrata nella storia di Ciao Darwin 7 fin dalla sua partecipazione nella puntata Belli Vs Brutti. Come dimenticare la Prova Coraggio che le ha permesso di uscire incolume nonostante i morsi di due feroci cani?

Ancora oggi i telespettatori ricordano con affetto quel momento, anche perchè Florinda Colella è stata una delle poche a richiedere l’aiuto e l’intervento degli istruttori cinofili. Che fine ha fatto? Scopriamo qualcosa di più sul suo conto.

Florinda Colella – Laconcorrente dei Brutti

Florinda Colella non ce l’ha fatta: dopo aver accettato di sottoporsi al gioco del programma Mediaset, ha compreso che qualcosa sarebbe potuta andare storto. Per questo ha titubato prima di indossare la tutona e provare – senza successo – a sfuggire a due cani pronti a morderla. Presa dalla paura e atterrata dai due cucciolotti, Florinda si è ritrovata con la faccia al suolo e l’impossibilità di rialzarsi in piedi. Mentre il pubblico rideva a più non posso, Paolo Bonolis ha chiesto ai due istruttori di aiutare la concorrente e rimetterla in piedi.

Dato che Florinda aveva raggiunto solo la prima metà del campo, le è stata data la possibilità di completare il percorso. Purtroppo è crollata di nuovo a terra e ancora una volta lo staff è dovuto intervenire per permetterle di uscire dal cancello. In seguito alla sua partecipazione, la Prova Coraggio è stata sospesa per qualche tempo. Florinda Colella ha tentato il colpaccio anche ai Ciao Darwin Awards, dopo aver ottenuto una nomination proprio per via della sfida che l’ha vista protagonista. Purtroppo però non è riuscita a battere i rivali: il premio Miglior Performance è finito nelle mani di Francesco Nozzolino dei Bucatini. Di lei purtroppo non sappiamo più nulla da allora: l’ex concorrente potrebbe aver compreso di volersi dedicare ad altro e non ad una carriera televisiva. Forse.