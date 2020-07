Brescia -Spal – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Allo stadio Rigamonti di Brescia alle ore 19:30 andrà in scena Brescia – Spal, gara valevole per la 34° giornata del campionato di Serie A. Le due squadre si contendono l’ultimo posto in classifica, attualmente occupato dalla Spal, che ha totalizzato solo 19 punti in questo campionato, e dopo 3 anni ormai è quasi certa della retrocessione in Serie B. Non è andata diversamente al Brescia, che ha totalizzato solo 2 punti in più degli avversari, ed anche loro sembrano ormai condannati a tornare in B.

I padroni di casa hanno subito ben 18 gol nelle ultime 5 giornate, totalizzando una sola vittoria e 4 sconfitte. Pesanti le sconfitte con Inter e Atalanta subendo 6 gol in entrambi i match. La Spal ne ha subiti 17 di gol, ma nelle ultime 6, e vanta un solo pareggio, e 5 sconfitte, tra cui l’ultima per 4-0 contro l’Inter. Le due società hanno poco da chiedere a questo campionato e giocheranno solo ed esclusivamente per orgoglio.

Brescia – Spal: Probabili formazioni

Lopez recupera Joronen e può finalmente tornare titolare, ma deve comunque fare a meno del secondo portiere Alfonso, del difensore Cistana, uno dei migliori in questa stagione, e di Bisoli, tutti ancora in infermeria.

Di Biagio è ancora alle prese con l’infortunato Berisha, quindi Letica sarà nuovamente tra i pali, e mancheranno anche Zukanovic, sempre per infortunio, e lo squalificato Valdifiori.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Papetti, Meteju; Dessena, Tonali, Bjarnason; Zmrhal; Donnarumma, Torregrossa. All. Lopez

Spal (3-5-1-1): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi; D’alessandro, Missiroli, Dabo,Murgia, Reca; Castro; Petagna. All. Di Biagio

Brescia – Spal: Pronostico

Sarà una partita molto aperta, le difesa subiscono molti gol, e gli attacchi potrebbero far scintille in ogni momento, per questo motivo prevediamo un segno GOL per questa partita.

Brescia – Spal: Dove vederla in tv e streaming

La partita sarà trasmessa esclusivamente sulla piattaforma SKY, sui suoi canali dedicati Sky Sport. Potrete seguire il match anche tramite l’applicazione dedicata Sky Go, scaricabile sia per Android che per Apple.