Parma – Sampdoria – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

La sfida tra Parma e Sampdoria in programma domenica 19 luglio, valida per la 34esima giornata di campionato, match che metterà contro due squadre dalla posizione di classifica simile, ma dagli umori decisamente differenti.

Stato di forma

Il Parma è a quota 40 punti, quindi da molto tempo virtualmente salvo, anche se la vittoria manca da quasi un mese, esattamente dallo scorso 23 giugno, quando i ducali sconfissero il Genoa: per questo motivo i tifosi stanno manifestando una certa insofferenza nei confronti dell’andamento di questo finale di campionato.

Buon momento invece per la Sampdoria che dopo un avvio disastroso, con l’arrivo di Ranieri in panchina e una ritrovata tranquillità nelle ultime settimane, la conquista della salvezza sembra cosa (quasi) fatta, con 4 vittorie nelle ultime 5.

Parma – Sampdoria – Probabili formazioni

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Dermaku, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Karamoh, Gervinho.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Thorsby, Linetty, Jankto; Bonazzoli, Quagliarella.

Parma – Sampdoria – Il nostro pronostico

Vista la situazione di classifica tranquilla, sebbene con stato di forma differente tra le due sfidanti, la gara potrebbe terminare seriamente con un risultato equilibrato. Ecco perchè l’X è decisamente consigliato.

Parma – Sampdoria – Dove vederla in tv e streaming

La partita andrà in diretta su DAZN, emittente che ne detiene i diritti in esclusiva: sarà quindi possibile seguire il match attraverso personal computer per gli abbonati, collegandosi al sito ufficiale, oppure usufruendo dell’applicazione, disponibile per ogni dispositivo iOs e Android, nonchè per smart tv e simili. Il match sarà trasmesso anche sul canale DAZN1 di Sky, per gli abbonati che hanno il pacchetto Sky-DAZN attivato, sul canale 209 del satellite.