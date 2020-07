Catwoman – Trama e cast del film – Trailer – Italia 1

Catwoman è il film che Italia 1 propone per la prima serata di oggi, 19 luglio 2020. Una commedia del genere avventura diretta da Pitof e guidata da Halle Berry, Benjamin Bratt e Sharon Stone. La pellicola è stata realizzata nel 2004 e vanta un soggetto di Bob Kane, John D Brancato, Theresa Rebeck e Michael Ferris.

La trama di Catwoman ci racconta la vita della criminale nata grazie ai fumetti della DC Comics, anche se la sceneggiatura si allontana di molto dall’eroina originale. Anche per questo la protagonista verrà collocata nella città di New York e non nella prevista Ghotam City.

Catwoman – La trama

Patience Phillips è timida e sottomessa e lavora in un’azienda di cosmetici. La sua vita cambia del tutto in seguito ad un incarico che la spinge fino ai laboratori di un cliente, dove sta per avvenire un incontro fra Slavicky e il suo capo George Hedare. In modo accidentale, la donna scopre che la crema destinata alla vendita è in realtà mortale e può distruggere la pelle. Decide così di rendere noto il reato, ma due sentinelle la localizzano e ricevono l’ordine di ucciderla. Durante la fuga, Patience annega nelle acque degli scarichi dell’edificio e muore. Un gatto dai poteri magici però le ridà la vita e anche la possibilità di avere una forza, una resistenza e un’agilità soprannaturali. La trama di Catwoman continua a seguire le sue orme, mentre abbandona i panni indossati per anni e inizia a dare la caccia ai criminali.

Catwoman – Il cast

Il ruolo principale è affidato alla Berry, mentre Bratt riveste i panni di Tom Leone, il detective che si unirà alla protagonista. George Hedare ha invece il volto dell’attore Lambert Wilson, mentre Sharon Stone interpreta la moglie Laurel. Il cast di Catwoman si arricchisce anche grazie alla presenza di altri artisti quali Frances Conroy (Ophelia); Alex Borstein (Sally); Michael Massee (Armando); Byron Mann (Wesley); Christopher Heyerdahl (Rocker); Peter Wingfield (Slavicky) e Berend McKenzie (Lance).