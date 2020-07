Cerchi una persona seria con cui instaurare una relazione romantica improntata su un rapporto basato sulla lealtà e sulla fiducia? Lascia perdere questi elementi dell’oroscopo: i cinque segni meno fedeli.

1. I Gemelli

Tra i cinque segni meno fedeli dell’oroscopo ci sono i Gemelli. I nati del segno zodiacale dei Gemelli tendono a confondersi troppo facilmente tra troppi potenziali partner che suscitano il loro interesse. Se poi nel rapporto amoroso che hanno con una persona mancano le emozioni forti, i Gemelli vanno a cercarle da un’altra parte. La cosa cambia se sono loro a essere traditi. In questo caso si infuriano e si legano l’affronto al dito per lungo tempo.

2. Il Cancro

Al secondo posto dei cinque segni meno fedeli dell’oroscopo c’è il Cancro. I nati del segno zodiacale del Cancro giocano spesso con il fuoco provocando i possibili interessati a loro, anche quando sono impegnati. I nati sotto il segno zodiacale del Cancro hanno una personalità molto civettuola, sono coscienti di avere fascino e di piacere agli altri e di questo godono molto. I nati del segno zodiacale del Cancro sfruttano al massimo la loro sensualità per cui si trovano in tempo record in mezzo ai tradimenti.

3. Lo Scorpione

Dei cinque segni meno fedeli dell’oroscopo il terzo è lo Scorpione. La sua mancanza di fedeltà e di sincerità nel rapporto a due purtroppo è tipica. La natura sensuale del segno può giocare brutti scherzi al rapporto di coppia. I nati del segno zodiacale dello Scorpione non sanno resistere alle tentazioni. Se invece sono loro a essere traditi sarà una tragedia. Perseguiteranno il partner traditore con intenti di vendetta fino alla fine dei suoi giorni.

4. La Bilancia

Al quarto posto dei cinque segni meno fedeli dell’oroscopo troviamo la Bilancia. I nati del segno zodiacale della Bilancia hanno in prevalenza una personalità molto frivola e civettuola. Badano esclusivamente alle persone di bell’aspetto per cui è facile che cadano spesso in tentazione non badando minimamente a tutto ciò che è l’interiorità. I nati del segno zodiacale della Bilancia non sono però mai decisi. Possono dimostrarsi molto titubanti al momento di commettere un’infedeltà, ci pensano molto sopra e soprattutto passano diverso tempo a fantasticare. A volte i Bilancia possono avere la fantasia di tradire il partner per anni, ma non riescono a metterla in pratica.

5. Il Sagittario

I cinque segni meno fedeli dell’oroscopo: l’ultimo è il Sagittario. I nati del segno zodiacale del Sagittario, per natura, attraggono il tradimento neanche fossero delle calamite umane. Se con il compagno di vita il rapporto mina la libertà personale, i nati del segno zodiacale del Sagittario si lasceranno trasportare dalla passione per altre persone in tempo record e tradiranno il partner con qualcuno che è più simile a loro. Purtroppo gli andrà pure male perché verranno scoperti, non pensando a pianificare le cose per bene. I Sagittario poi sono dei pessimi bugiardi e confesseranno il tradimento in fretta.