Giorgio Marchesi è Roberto Roversi – Chi è? – Sorelle

Giorgio Marchesi è Roberto Roversi nella fiction Sorelle: chi è il suo personaggio? Un uomo che ha un doppio legame con la protagonista, a cuasa di un passato romantico in comune. Diventerà inoltre il sospettato principale per la scomparsa della moglie.

Roberto Roversi è un ingegnere e il suo fascino è indiscutibile. Così come i sentimenti che lo spingono a provare ancora qualcosa per l’ex fidanzata. Scopriamo di seguito la scheda e le anticipazioni sul suo personaggio.

Giorgio Marchesi è Roberto Roversi – La scheda

Roberto Roversi fa parte del passato di Chiara (Anna Valle) così come di quello di Elena (Ana Caterina Morariu). Con la prima ha avuto un intenso fidanzamento, interrotto dal suo tradimento con la minore delle sorelle. Negli anni però il suo matrimonio con Chiara è finito e anche se i due hanno avuto tre figli, ha preferito lasciare Matera. Ha trovato anche una nuova compagna ed è andato a vivere a Parma. I figli non lo hanno mai visto di buon occhio e così quando la madre scomparsa, cercano di fare di tutto per evitare di essere affidati al padre.

L’incontro fra la protagonista e Roberto non sarà dei più semplici. Anche se il tradimento è avvenuto tanti anni prima, rimane ancora una ferita aperta da risolvere. Per giustificare le sue azioni, Roversi ha sempre dipinto Elena come la seduttrice di turno in grado di fargli perdere la testa. Senza mai ammettere che in realtà ha ceduto alla passione in un momento di debolezza. Nonostante la sua distanza dalla famiglia, l’uomo finirà comunque in cima alla lista dei sospettati di Chiara. Giorgio Marchesi è Roberto Roversi, un uomo che nutre ancora un profondo amore per la protagonista e che dovrà fare i conti con un senso di colpa che non lo ha mai abbandonato.