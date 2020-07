Calciomercato Fiorentina – Sirene spagnole per Dragowski, tutti i dettagli

Calciomercato Fiorentina – Ieri è arrivato il pareggio con l’Inter ed in casa viola si torna a parlare di mercato. Ancora non è stato definito il nuovo allenatore ma si sta cercando la giusta dose di esperienza e gioventù per completare la rosa come Commisso ha promesso al suo arrivo.

Il mercato in entrata sembra essersi arrestato, e si sta pensando alle uscite che possono portare soldi cash nelle casse della viola. Milenkovic sembra essere sempre diretto al Milan, visto che la Juve non ha affondato il colpo, mentre Chiesa è in bilico tra la prima in campionato e l’Inter, ma anche altre squadre europee si sono interessate al giocatore che ha deciso di voler andare via.

Calciomercato Fiorentina: Dragowski può andare via

Il portiere ha disputato un’ottima stagione con la maglia viola ed ha attirato su di se gli occhi di tante squadre europee, specialmente in Spagna, dove l’Espanyol ha anticipato tutti e ha iniziato ad avere i primi contatti con gli agenti del giocatore.

Commisso vorrebbe blindarlo e tenerlo anche per la prossima stagione, ma se arrivasse un’offerta giusta, che potrebbe far comodo alla società viola, il calciatore sarà ceduto. Le trattative sono appena iniziate.

La Liga è pronta ad abbracciare il polacco, che ha fatto parlare di sé in Italia ed è pronto a prendere le redini del portiere Diego Lopez, che è dato in partenza dalla società spagnola. Vedremo se le due società troveranno il giusto accordo e se si riesce a trovare la giusta intesa con il calciatore.