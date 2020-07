Calciomercato Verona – Juric rifiuta la corte e prolunga con l’Hellas Verona

Calciomercato Verona – Avevamo scritto in questi giorni dell’interessamento concreto di club italiani come Fiorentina e Torino per strappare Juric dall’Hellas Verona

Tentativi andati in fumo in quanto il mister ha comunica e incontrato la società per la firma del rinnovo fino al 2023.

COMUNICATO UFFICIALE HELLAS VERONA – JURIC

“Hellas Verona FC è lieto di comunicare di aver trovato la piena e soddisfacente intesa con mister Ivan Juric e i membri del suo staff per l’estensione dei rispettivi contratti per i prossimi tre anni, segnatamente sino al 30 giugno 2023“.

STAGIONE 2019-2020 – HELLAS VERONA

Questa stagione per l’Hellas Verona, al momento al nono posto in classifica, è stata più che positiva e laa squadra di Juric si è tolta diverse soddisfazioni.

Il presidente Setti, alla luce di questi risultati e con un accordo tacito di rinnovo in caso di salvezza, non poteva far altro che trattenere e tenersi l’allenatore croato insieme a tutto il suo staff.