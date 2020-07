A ogni segno zodiacale sono in genere associati un fiore, un colore e una pietra. In questo articolo ci occuperemo di quest’ultima per ognuno. Oroscopo e pietre: una pietra per ogni segno zodiacale.

Ariete

La pietra dell’Ariete è il rubino. Il suo colore rosso rafforza l’energia del segno e ne diminuisce lo stress. Il rubino accresce la vitalità e l’entusiasmo, tipici stati dei nati del segno zodiacale dell’Ariete.

Toro

La pietra del Toro è lo smeraldo. Lo smeraldo è una pietra molto rara, capace di dare consolazione dopo le delusioni di tipo sentimentale e di far riacquistare la forma fisica se questa è andata perduta.

Gemelli

La pietra dei Gemelli è il topazio. Si tratta di un cristallo che stimola la curiosità e limita la superficialità. Il topazio favorisce l’aumento della concentrazione riducendo le distrazioni nello studio e nel lavoro.

Cancro

La pietra del Cancro è la perla, bianca e pura, che porta dolcezza, calma ed equilibro, cosa che serve molto al Cancro per placare il suo tipico nervosismo da influsso lunare.

Leone

La pietra del Leone è il diamante, la più brillante e luminosa che esista. Il diamante riflette perfettamente le caratteristiche del segno zodiacale del Leone ed è capace di infondere forza e coraggio.

Vergine

La pietra per la Vergine è lo zaffiro. Lo zaffiro rafforza memoria e la capacità d’intuito, cura il mal d’amore, salvaguarda dalla stanchezza, che spesso i nati del segno zodiacale della Vergine provano.

Bilancia

La pietra della Bilancia è la tomalina verde. La tomalina verde infonde energia, regala fortuna in amore, accresce la sensualità e il fascino, due caratteristiche che sono già molto sviluppate negli appartenenti al segno zodiacale della Bilancia.

Scorpione

La pietra dello Scorpione è il rubino. Lo Scorpione è intrigante, misterioso, attraente e affascinante e ha bisogno di questa pietra per acquisire maggiore sicurezza in sé, facendo emergere la propria parte migliore e abbattendo quella oscura che troppo spesso ha il sopravvento nella sua indole.

Sagittario

La pietra del Sagittario è l’azzurrite. L’azzurrite protegge la salute e l’integrità del corpo e aiuta a migliorare la propria situazione sentimentale. L’azzurrite dona vitalità a chi la indossa o la porta con sé.

Capricorno

La pietra del Capricorno è l’onice. L’onice aiuta i nati del segno a superare le difficoltà. E’ una pietra di colore scuro. L’onice può essere un forte antidepressivo e rafforza l’estrema individualità.

Acquario

La pietra dell’Acquario è il quarzo. Il quarzo è un cristallo che porta razionalità e ordine nella mente. Il quarzo è utile anche in amore, quando si vuole fare una conquista o quando si vuole recuperare dell’energia perduta.

Pesci

La pietra dei Pesci è l’ametista. Questa pietra portafortuna infonde la forza adatta per fronteggiare ogni attacco proveniente dall’esterno. L’ametista aiuta a far crescere la propria autostima, la memoria e l’autocontrollo.