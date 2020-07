Calciomercato Sampdoria – Nicola Murru potrebbe tornare al Cagliari durante la prossima sessione di calciomercato. Il terzino sardo, protagonista di una stagione sottotono che si sta chiudendo con una serie di panchine per lui, è al centro di una possible cessione. La direzione è esattamente quella inversa al suo arrivo nel 2017: il giocatore potrebbe ritrovare la strada di casa e tornare a vestire la maglia del Cagliari.

Calciomercato Sampdoria – Un terzino verso il ritorno a casa

Murru ha giocato male nell’arco di questa stagione e nell’ambiente blucerchiato, tra siti specializzati e tifosi, viene ormai considerato non all’altezza di gestire la fascia sinistra della squadra. Sopravanzato nelle gerarchie di Ranieri da Augello, è gradualmente uscito dai riflettori, per poi avere solo poche chance dopo l’errore che, di fatto, è costato la partita interna contro il Bologna che aveva sprofondato la Samp in classifica. Da quel momento 14′ contro il Lecce, e poi titolare nella gara contro l’Atalanta per 2-0 e nella vittoria a Parma per 2-3. La sensazione è che la Samp proverà ad insistere su Augello e ad investire qualcosa per trovare una alternativa considerata maggiormente valida, e magari più motivata di Murru, alla conclusione della terza stagione in blucerchiato senza mai esplodere definitivamente.

Peccato, perché il giocatore veniva considerato una vera e propria promessa del calcio italiano e si è lentamente perso. Per ritrovarsi, come spesso accade, la cosa migliore potrebbe essere tornare a casa. Ovvero in quel Cagliari che lo ha cresciuto dalle giovanili e lo ha fatto esordire in Serie A. Il club sardo avrà necessità di coprire la casella che lascerà Luca Pellegrini, al termine del prestito dalla Juventus. La rosa rossoblu è corta nel reparto, al punto che Zenga ha dovuto adattare una difesa con tre centrali di recente. Al Cagliari Murru avrebbe la possibilità di giocarsi lo spazio con Lykogiannis.