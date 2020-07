Inter – Napoli – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

By

Avrà inizio alle ore 21.45 l’affascinante sfida che vedrà Inter e Napoli affrontarsi sul terreno di San Siro oggi 28 luglio per un incontro valido per la 37esima giornata di campionato di Serie A, la penultima della stagione.

Al netto di una stagione con diversi rimpianti, la prima annata di Antonio Conte sulla panchina dei nerazzurri resta comunque positiva, avendo raggiunto la matematica qualficazione in Champions League con diverse giornate di anticipo. L’Inter vorrà confermare lo status di seconda forza del campionato anche per via di introiti sensibilmente maggiori.

Nessun reale motivo di conquistare punti invece per il Napoli, se non quello di onorare il campionato e preparare al meglio la delicata sfida contro il Barcellona in Champions.

Inter – Napoli – Probabili formazioni

Borja Valero potrebbe scalzare Eriksen sulla trequarti nerazzurra, così come Sanchez dovrebbe giocare dall’inizio al posto di Lautaro. A centrocampo Barella sostituirà lo squalificato Gagliardini, Candreva e Young confermati come esterni.

Gattuso non potrà contare su Manolas, uscito dolorante dalla sfida precedente, scelta obbligata in avanti con Milik unica punta disponibile a causa della squalifica di Mertens. Politano dovrebbe prendere il posto di Callejon sull’out destro.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Borja Valero; Sanchez, Lukaku.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne.

Inter – Napoli – Pronostico

I nerazzurri avranno sicuramente voglia di vincere proprio per garantirsi il secondo posto finale. Il Napoli non vorrà sfigurare e quindi consigliamo il segno 1X + goal.

Inter – Napoli – Dove vederla in tv e streaming

La partita verrà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport (canale 251 del satellite), nonchè su SkyGo per tutti gli abbonati, applicazione disponibile per ogni dispositivo Android e iOs, nonchè per gran parte delle smart tv. Il match del Meazza sarà visibile anche su NowTv.