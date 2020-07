Calciomercato Genoa: il Grifone, in attesa della salvezza aritmetica, continua a muovere qualche pedina in vista della prossima sessione di calciomercato. Il tecnico Davide Nicola, che sarebbe confermato con la salvezza, ha chiesto un tassello d’esperienza a centrocampo per trovare ulteriore spessore nella zona nevralgica del campo. L’incrocio tra le richieste del tecnico e i dati dello scouting rossoblu hanno fatto cadere i riflettori su un giocatore protagonista del campionato di Serie B quest’anno.

Calciomercato Genoa – Centrocampo, serve esperienza. Spunta un nome dalla B

Il Genoa si sta muovendo per provare ad arrivare a Pasquale Schiattarella, centrocampista classe 1987 del Benevento, protagonista della risalita della squadra sannita in Serie A. Il giocatore ha raccolto nel corso della stagione 25 presenze e 2 assist con la maglia giallorossa, mentre la sua unica parentesi in Serie A è arrivata nella scorsa stagione con la SPAL, con la cui maglia segnò una rete proprio contro il Napoli, squadra della sua città natia.

L’operazione potrebbe non essere semplicissima, sia perché il giocatore è legato da un contratto pluriennale ai sanniti, sia perché Schiattarella è considerato centrocampista decisivo in cadetteria ed è per questo che il giocatore è richiesto da tanti club di Serie B che hanno ambizione di promozione l’anno prossimo. Qualora il Genoa riuscisse a convincere il Benevento, molto potrebbe stare nella volontà del giocatore: a lui capire se affrontare la Serie A oppure se continuare a disputare campionati di alto livello in Serie B.