Milan – Cagliari – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Milan – Cagliari è l’ultima gara, 38^ giornata, del Campionato di Calcio di Serie A 2019/20. La partita si gioca allo Stadio Meazza di Milano, calcio d’inizio alle ore 20.45.

Entrambe le squadre hanno raggiunto i rispettivi obiettivi e non hanno più nulla da chiedere a questa stagione. I diavoli rossoneri sono arrivati sesti e non sono riusciti ad evitare i preliminari di Europa League. I rossoblu, invece, hanno già raggiunto la salvezza con diverse giornate di anticipo.

Milan – Cagliari – Probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno; Walukievicz, Ceppitelli, Klavan; Faragò, Nandez, Ionita, Mattiello; Joao Pedro; Simeone, Gagliano.

Milan – Cagliari – Pronostico

In questa gara nessuna motivazione in ballo ma solo l’orgoglio di due squadre che sicuramente non si risparmieranno. Il nostro pronostico è, comunque, 1 visto lo stato di forma della formazione rossonera.

Milan – Cagliari – Dove vederla in tv e streaming

La gara Milan-Cagliari sarà trasmessa in diretta da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 253 del satellite).

In diretta streaming si potrà vedere la gara tramite Sky Go, solo per gli abbonati, disponibile su tutti i dispositivi tramite apposita app.