SPAL – Fiorentina – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

SPAL – Fiorentina è una delle partite della 38° giornata del Campionato di Calcio di Serie A 2019/20. La partita si gioca allo Stadio Mazza di Ferrara, oggi domenica 2 agosto 2020 alle ore 18.00. La sfida mette di fronte due squadre che hanno lottato entrambe a lungo per non retrocedere, con esiti opposti: la squadra di casa saluta la Serie A, mentre i viola sono salvi.

SPAL – Fiorentina – Probabili formazioni

SPAL (4-3-3):Letica; Tomovic, Vicari, Bonifazi, Fares; Valoti, Valdifiori, Dabo; Strefezza, Petagna, Di Francesco. Allenatore: Di Biagio

Fiorentina (3-4-3): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic, Ribery. Allenatore: Iachini

SPAL – Fiorentina – Pronostico

Partita priva di grosse motivazioni per entrambe, con i tecnici che daranno probabilmente spazio a giocatori meno utilizzati fino a questo momento. Di Biagio, per altro, saluterà la formazione estense alla fine della gara, mentre per Iachini è arrivata in settimana la conferma ufficiale per la prossima stagione. Il pronostico è nettamente sbilanciato a favore degli ospiti: puntiamo sull’esito 2.

SPAL – Fiorentina – Dove vederla in tv e streaming

SPAL – Fiorentina sarà trasmessa per gli abbonati Sky in diretta tv sul canale Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite) e sul canale Sky Sport (252 del satellite). Gli utenti Sky potranno eventualmente seguire la diretta di SPAL – Fiorentina anche attraverso il servizio in streaming Sky Go, compatibile con tutti i dispositivi mobili, sia iOS che Android, e con computer – pc e notebook – collegandosi al sito della piattaforma. Sky propone anche la possibilità dell’abbonamento al servizio Now Tv che consente la visione in streaming on demand in base ai pacchetti sottoscritti. Anche Now Tv è compatibile con tutti i dispositivi mobili e i computer.