A ogni segno zodiacale viene generalmente associato un fiore, un colore, una pietra e un metallo. Ciò non toglie che si possa essere anche più originali e associare a ogni rappresentante delle stelle anche un trucco. Zodiaco e make up: un cosmetico per ogni segno.

Ariete

Il cosmetico dell’Ariete è il rossetto rosso. Questo accessorio è perfetto per un segno di fuoco very aggressive come l’Ariete. Le labbra tra l’altro sono la zona erogena degli appartenenti al segno.

Toro

Il cosmetico del Toro è il gloss. I nati del Toro sono molto pratici e non amano essere troppo appariscenti. Il gloss è il cosmetico perfetto che li rappresenta, trasparante che non c’è ma c’è.

Gemelli

Il cosmetico dei Gemelli è lo smalto. I Gemelli sono il segno del movimento, che esprimono sempre muovendo braccia e mani. Per cui le loro unghie non possono non essere adornate da colori fantasiosi.

Cancro

Il cosmetico del Cancro è il mascara. I nati del segno del Cancro hanno uno sguardo che è come se dicesse guarda che so che tu sai. Per questo un accessorio di make up per gli occhi è adatto a rappresentarli.

Leone

Il cosmetico del Leone è l’ombretto. I nati del Leone vogliono il primato dell’essere al centro dell’attenzione. Mettere l’ombretto sulle palpebre significa essere notati subito per cui è questo il cosmetico più adatto a rappresentarli.

Vergine

Il cosmetico della Vergine è la matita per sopracciglia. Si tratta di un cosmetico non proprio comune nella pochette e che prevede una grande precisione dell’uso, come sono precisi i nati della Vergine.

Bilancia

Il cosmetico della Bilancia è l’illuminante. I nati del segno emanano una luce di fascino particolare, che colpisce chi li guarda come un’illuminante che da più luce al viso.

Scorpione

Il cosmetico dello Scorpione è l’eye lyner. Usare l’eye lyner significa delineare con precisione e senza sbavature il contorno dell’occhio. Lo Scorpione nel suo agire è preciso e non sbaglia.

Sagittario

Il cosmetico del Sagittario è il blush. Un tocco di polvere sulle gote le rende in salute e da luce e colore all’incarnato, che sembra quello di bambini o di persone dal cuore eternamente giovane come quello del Sagittario.

Capricorno

Il cosmetico del Capricorno è la matita grigia. I nati del Capricorno sono un po’ fumosi e impenetrabili per cui possono essere rappresentati con questo strumento di make up.

Acquario

Il cosmetico dell’Acquario è la matita colorata. I nati del segno zodiacale dell’Acquario sono anticonvenzionali e fuori dagli schemi per cui un cosmetico che può rappresentarli non è un classico rossetto o matita nera ma più una matita colorata diversa dal solito.

Pesci

Il cosmetico dei Pesci è la cipria. La cipria è un cosmetico che dona a chi la utilizza un’aria romantica e sognante, un po’ retrò, profumata come un fiore, che accarezza le guance ed esalta il candore del viso. Tutto molto romantico come vogliono i Pesci.