Calciomercato Fiorentina – Tre talenti viola ricercati dalle big – Idea Mandzukic sempre viva

Il calciomercato Fiorentina deve fare i conti con gli assalti delle big per i talenti viola Chiesa, Milenkovic e Castrovilli, mentre in entrata l’idea Mandzukic è sempre viva.

Capitolo Chiesa: quale è il prezzo giusto?

Rocco Commisso dopo un anno e più ha dichiarato che Federico Chiesa può anche lasciare la Fiorentina se è quello che vuole, purchè ci sia l’offerta adatta.

Sul talento della Viola e della Nazionale ci sono gli occhi da tempo di Juventus e Inter, ma la valutazione data dal patron sembra scoraggiare le pretendenti al campioncino.

Commisso ha sempre chiesto non meno di 70 milioni di euro (almeno come base di partenza), una valutazione ritenuta troppo alta tenendo conto dell’emergenza Covid-19 che ha avuto conseguenze anche sul calcio e anche per la stagione non proprio brillante dell’esterno.

Bisognerà capire se la valutazione è rimasta immutata, in quel caso difficilmente qualche squadra italiana sarebbe pronta ad investire su Chiesa, ma Commisso è stato chiaro, il calciatore partirà solo davanti ad un’offerta irrinunciabile.

Milenkovic: il Milan fa sul serio

41 presenze stagionali e 5 gol segnati. E’ questo l’ottimo score di Nikola Milenkovic, centrale classe ’97 di proprietà della Fiorentina. In molti aveva indicato quella appena conclusa come la stagione del definitivo salto di qualità per il serbo e forse così è stato. Milenkovic è stato uno dei sempre titolari della squadra viola, con Montella prima e con Iachini poi. Ed inevitabilmente i suoi numeri hanno attratto gli interessenti di tante squadre, italiane ed estere. All’interno dei confini della Serie A il difensore è seguito da tempo dal Milan: il suo agente Fali Ramadani ne ha spesso discusso con la dirigenza rossonera, con la Fiorentina potrebbero rientrare discorsi riguardanti uno scambio con Lucas Paquetà ma pure la cancellazione di quel diritto al 50% degli introiti per la cessione da parte dell’Eintracht Francoforte di Ante Rebic. Insomma il discorso è complesso e va oltre il singolo giocatore. Milenkovic però ha estimatori anche all’estero: dall’Inghilterra sono arrivati tanti sondaggi, in Spagna il suo nome è seguito dall’Atletico Madrid.

La Roma tenta Castrovilli

La Roma sta tentando di strappare alla Fiorentina il talento Gaetano Castrovilli, ma Commisso sembra deciso a trattenerlo a tutti i costi. I giallorossi non demordono e sono pronti ad offrire ai viola tre calciatori: Alessandro Florenzi, Juan Jesus e Riccardo Calafiori. Il tecnico Iachini stima i tre calciatori, ma comunque non sembra convinto così come il presidente di privarsi delle prestazioni di Castrovilli.

Mandzukic: idea sempre viva

Per quanto riguarda il capitolo entrate la Fiorentina è sempre in cerca di una punta centrale e le attenzioni del club sono sempre rivolte allo svincolato Mario Mandzukic anche se apparentemente il tutto viene negato. La società sta provando a depistare tutti per poi tentare un colpo in stile Ribery lo scorso anno.