Calciomercato Sampdoria – L’approdo al Torino di Marco Giampaolo, ormai molto probabile, potrebbe creare una sorta di asse di mercato sulla direttrice Genova-Torino, con alcuni giocatori blucerchiati che potrebbero vestire la maglia granata il prossimo anno. E se per qualcuno potrebbe trattarsi di una soluzione che va bene a tutti, per qualcun altro invece la Sampdoria dovrà valutare bene il da farsi.

Calciomercato Sampdoria – Il Torino su due giocatori blucerchiati

Marco Giampaolo è sempre più vicino al Torino e l’arrivo dell’ex tecnico della Samp – che dal blucerchiato andò al Milan – sulla panchina granata moltiplica le voci di mercato che coinvolgono i giocatori della squadra ligure. Giampaolo potrebbe indicare a Cairo alcuni dei giocatori della Samp che con lui si sono trovati meglio e che oggi sono in situazione “precaria” alla Doria, per diversi motivi. Il primo è il terzino sinistro Nicola Murru, per il quale nei giorni scorsi si era parlato di un ritorno al Cagliari. Il giocatore è in uscita e un interessamento del Torino risolverebbe la questione legata alla sua permanenza, o partenza, in modo tale da lasciare soddisfatti tutti.

Discorso completamente diverso, invece, per Karol Linetty. La mezzala polacca è stato uno dei migliori in una stagione complessa: sempre utilizzato da Ranieri, ha anche contribuito con diverse reti alla salvezza. Al momento, però, non ci sono discorsi avviati per il suo rinnovo, con il contratto in scadenza nel 2021. Una situazione che potrebbe favorire una sua partenza malgrado il calciatore venga considerato ancora molto utile alla causa blucerchiata. Una cessione che, a differenza di quella del terzino sardo, potrebbe poi rivelarsi un problema da risolvere nella costruzione della squadra da riaffidare a Ranieri.