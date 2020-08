Cecilia Rodriguez lontano da Ignazio | Indiscrezioni e presunti “errori” nella coppia

La storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sembra ormai essere sulla bocca di tutti e non in modo positivo. Entrambi lontani l’uno dall’altra sembrano aver scelto di prendersi una paura per vivere gli impegni lavorativi e le rispettive vacanze separati. Un gesto che non è passato inosservato agli occhi dei social che, sono in trepida attesa per sapere quello che in realtà sta succedendo.

I fan più accaniti della coppia infatti, hanno affermato che tra Cecilia e Ignazio ci sia una presunta crisi che, entrambi non hanno né smentito né tantomeno confermato. A dare una svolta importante all’interno della loro relazione è arrivato Amedeo Venza che, durante i giorni passati ha lanciato una forte indiscrezione turbando così tutti i social. Quali sono state le sue parole?

Cecilia Rodriguez lontano da Ignazio Moser

La showgirl sorella di Belen Rodriguez ha fatto innamorare tantissimi fan con la sua storia insieme a Ignazio, nata all’interno del Grande Fratello Vip. Entrambi da quando sono usciti dalla casa più spiata d’Italia non si sono mai separati e proprio per questo, il loro distacco in questo ultimo periodo non è passato inosservato.

Nessuno dei due infatti, ha voluto raccontare quello che realmente sta succedendo all’interno della loro relazione rimanendo in silenzio senza dare una spiegazione ai propri fan. A dire qualcosa per quanto riguarda la loro storia d’amore è stato Amedeo Venza.

Amedeo Venza parla della loro storia d’amore

L’influencer sul suo profilo Instagram sembra aver spiegato a grandi linee quello che realmente sta succedendo all’interno della storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Nonostante la coppia continui a tenere un silenzio tombale, Amedeo Venza ha deciso di dire qualcosa in merito per tranquillizzare in parte i social.

Le parole di Amedeo Venza però, non sembrano tranquillizzare i fan ma bensì allarmarli ancora di più viste le sue affermazioni. L’influencer ha spiegato: “I due avrebbero deciso di comune accordo di staccarsi per questo periodo proprio per salvaguardare il loro rapporto e per capire entrambi gli errori per ritornare più forti di prima”.

Quello che ora la gran parte dei social e dei fan si chiede è di quali errori Amedeo stia realmente parlando. Molti infatti, stanno già pensando che lo stesso Ignazio abbia messo le “corna” alla Rodriguez e per questo, entrambi hanno deciso di prendersi un momento per riflettere.