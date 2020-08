Pietro Delle Piane cerca il perdono | Nuove promesse fuori da Temptation Island

By

Pietro Delle Piane cerca il perdono da parte di Antonella Elia dopo i tantissimi sbagli commessi all’interno di Temptation Island. L’attrore entrato nel docu-reality per dimostrare alla sua fidanzata di essere una persona seria, si è ritrovato a uscire da solo dopo il falò di confronto finale.

Il fidanzato di Antonella infatti, accecato dalla rabbia per alcune parole delle dalla Elia, ha deciso di baciare una single cercando di nascondersi all’interno di una camera dove, non ci sono telecamere. Un gesto che ha spiazzato la compagna che, ha deciso di riflettere e di pensare se riuscire a perdonarlo o meno.

Durante la giornata di ieri però, l’attore ha deciso di mandare un messaggio importante all’interno del suo profilo Instagram dedicato proprio alla Elia. Quali sono state le sue parole?

Pietro Delle Piane cerca il perdono

Delle Piane sembra cercare in ogni modo di farsi perdonare dalla propria compagna che, ha deciso di allontanarsi da lui dopo il bacio e dopo le tante offese ricevute. Pietro infatti, non si è limitato a baciare una tentatrice ma accusato la sua compagna di essere una persona “arida”, infantile ma soprattutto ha voluto sottolineare quando non abbia un figlio.

Delle parole che Antonella non ha perdonato fino a un mese dopo quanto, davanti a Filippo Bisciglia ha spiegato quanto fosse grande il suo amore per Pietro e quanto voglia dargli una seconda possibilità cercando di dimenticare le brutte parole dette. Durante le ultime settimane la coppia è stata al centro di tantissimi gossip, molti telespettatori infatti, sono convinti che entrambi abbiano “recitato” all’interno del programma, cercando di creare il caos per ottenere visibilità. Durante la giornata di ieri però, Pietro Delle Piane ha deciso di mandare un forte messaggio su Instagram nei confronti di Antonella Elia.

L’attore chiede scusa

La coppia durante la settimana scorsa è stata avvistata insieme al mare lasciando credere a tutti che, tra di loro ci possa essere stato un riavvicinamento. Nonostante nessuno dei due abbia rilasciato ancora nessuna conferma, Pietro ha deciso di dedicare alcune parole importanti ad Antonella Elia.

Pietro Delle Piane infatti cerca il perdono della sua fidanzata e su Instagram decide di mostrare a tutti quanto sia pronto a rimediare. Gli sbagli commessi all’interno di Temptation Island infatti, hanno compromesso radicalmente la loro storia d’amore ma l’attore esordisce così: “Ogni tramonto porta la promessa di una nuova alba. Di un nuovo inizio. Quello che sogno con te. Quando ferisci la persona a cui tieni di più al mondo, non ci sono parole che possano porre rimedio all’errore. Ecco perché non ti chiederò scusa con le parole, ma con i fatti. Ti amo”.