Film Stasera in Tv – Birdman – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Birdman. Produzione statunitense del 2015 per la regia di Alejandro Gonzalez Inarritu con Michael Keaton, Lindsay Duncan, Zach Galifianakis, Edward Norton, Andrea Riseborough, Amy Ryan, Emma Stone, Naomi Watts nei ruoli principali. Il film ha aperto la 71ª edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia il 27 agosto 2014 ed ha ricevuto nove candidature agli Oscar 2015, vincendone quattro: miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura originale e miglior fotografia. Ha inoltre ricevuto sette candidature ai Golden Globe 2015, aggiudicandosene due.

Birdman – Trama

Riggan Thomson è una celebrità decaduta, un attore che disperatamente tenta di allontanarsi dalla figura che tanto lo ha reso celebre, il supereroe Birdman. Anche per questo mette in scena a Broadway uno spettacolo teatrale tratto dall’opera What We Talk About When We Talk About Love di Raymond Carver, che nulla ha a che fare con i suoi film pieni di effetti speciali e trame hollywoodiane. A gravare su di lui ci sono la convinzione di avere fallito la carriera di attore e una disastrosa situazione economica e familiare.

Birdman – Trailer Video

Birdman – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)

Genere: Commedia

Durata: 2h

Anno: 2015

Paese: USA

Regia: Alejandro Gonzalez Inarritu

Cast: Michael Keaton, Lindsay Duncan, Zach Galifianakis, Edward Norton, Andrea Riseborough, Amy Ryan, Emma Stone, Naomi Watts, Mike Houston, Frank Ridley

Birdman – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera su Rai 4 (canale 21 del digitale terrestre), alle ore 21.20 di oggi martedì 11 Agosto 2020. La programmazione di Rai 4 lo prevede al termine delle repliche degli episodi della serie Criminal Minds.