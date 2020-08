Città o campagna? Quali sono le preferenze dei segni

Città o campagna: entrambe le situazioni presentano vantaggi e svantaggi. La prima offre servizi, tecnologia ma anche fretta, la seconda lentezza, contatto con la natura ma anche mancanze e scomodità. Allora vediamo quali sono le preferenze e i progetti dei 12 segni.

1)Ariete

Abita in città per ragioni professionali, ma nel weekend scappa in montagna dove può praticare l’alpinismo o andare in mountain bike per boschi. Non ama troppo la campagna, essendo lenta e silenziosa, a suo avviso, mentre le cime della montagna gli ispirano grandezza e coraggio.

2)Toro

Senza dubbio campagna, essendo a lui congeniale il contatto con la natura, di cui ama ritmi e lentezze, in linea con lo stile e le caratteristiche del suo segno. Qualsiasi elemento della campagna, persino gli insetti, contribuisce a restituirgli pace e tranquillità.

3)Gemelli

Vive in città per esigenze di tipo professionale, ma quando stacca dal lavoro ama andare in bicicletta per sentieri di campagna, perché può assaporare l’emozione del contatto con i paesaggi e scoprire angoli inesplorati del territorio in cui vive.

4)Cancro

La città ha l’effetto di esasperare le ansie del cancerino, tra traffico insostenibile, smog e assenza di parcheggi. La campagna gli permette, invece, di riconciliarsi con la natura e con se stesso, di ascoltare il silenzio e il canto degli assioli di notte, poesia pura per il suo animo sensibile e profondo.

5)Leone

Città, senza dubbio, a causa dei suoi molteplici impegni. Uscito dall’ufficio o da scuola può, infatti, recarsi subito in quel locale dal gusto rustico in cui concedersi una pizza e una birra con gli amici, per poi fare una puntata nella libreria in centro aperta fino a tarda notte. Prendendo poi l’ultima corsa della metro per tornare a casa.

6)Vergine

A causa del suo intenso lavoro e dei ritmi piuttosto faticosi la Vergine consuma molte energie. Per questo motivo la casa in campagna è ideale per i nativi del segno affinché possano ritemprarsi e ritrovare la propria carica vitale. Si tratta di un appartamento allestito con gusto sobrio ma raffinato, lontano dal traffico e dai rumori.

7)Bilancia

Entrambe, purché allestite con gusto e senso dell’eleganza. Più che l’ubicazione, ai nativi del segno importa la struttura e il design, così come le comodità presenti. L’appartamento deve essere ispirato ai canoni dell’armonia anche dal punto di vista energetico, secondo i principi del Feng Shui.

8)Scorpione

Nessuna delle due soluzioni gli è congeniale, preferendo, invece, una casa vista mare per riconnettersi con il proprio elemento di origine. Non potendo adeguarsi a tale progetto, sceglie la campagna, magari con il conforto di animali come cani e gatti con cui riesce a essere particolarmente in sintonia. Il contatto con la natura, su un individuo profondamente passionale, produce un effetto rilassante e armonizzante.

9)Sagittario

Potendo farlo, sceglie di vivere in campagna dove può coltivare il suo senso di libertà, autonomia e indipendenza. Tuttavia, dovrà trattarsi di un’abitazione attrezzata con tutti i comfort della città, dal condizionatore alla vasca idromassaggio in giardino e tv color a schermo piatto home theatre.

10)Capricorno

Vive del suo lavoro e non si lamenta mai, ma subisce lo stress e la superficialità della vita cittadina. Quindi preferirebbe vivere in campagna, in una casa organizzata in base alle sue esigenze, comoda anche se sobria, con vista su un albero di ulivo in cui, spesso, l’individuo del capricorno si riconosce: simbolo di saggezza, forza, resistenza, identità, radici.

11)Acquario

Vive in città per lavoro ma nel tempo libero volentieri scappa, a bordo della sua quattro ruote, per altre destinazioni, alla ricerca di nuove avventure. Magari in qualche borghetto rurale dove assaggiare dei manicaretti della tradizione, con del buon vino, o in collina, dove gustare la quiete e l’assenza del segnale di rete su ogni dispositivo tecnologico in suo possesso.

12)Pesci

Non sopporta eccessivamente il traffico cittadino, le auto ferme all’incrocio nonostante il semaforo sia verde, i parcheggi selvaggi, ma partecipa volentieri a un paio di happy hour alla settimana perché, nonostante tutto, è un segno molto glamour. La vita in campagna, tuttavia, gli consente di riconnettersi alla natura, fonte di ispirazione per poesie, sogni, progetti. Pertanto si adatta bene a entrambe le situazioni.