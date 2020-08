Oroscopo di oggi, mercoledì 12 agosto 2020 – Previsioni per tutti i segni

L’oroscopo di oggi mercoledì 12 agosto 2020. Siamo già a mercoledì! Come proseguirà la settimana di Ferragosto per i segni dello zodiaco? La Vergine è un po’ sottotono: occhio alle tensioni che potrebbero nascere in famiglia o fra i colleghi di lavoro! Finalmente l’Ariete recupera un po’ di vitalità, così come i Gemelli. Se vuoi sapere le previsioni astrali riguardo tutti i segni, leggi il seguente oroscopo di oggi, segno per segno.

Oroscopo di oggi mercoledì 12 agosto 2020: segni di fuoco

In base all’oroscopo di oggi l’Ariete è straripante di vitalità per alcuni giorni, mentre il Leone non deve sottovalutare le intuizioni che arriveranno in questa giornata. Serve estrema cautela al Sagittario, altrimenti si ritroverà a litigare con chiunque!

Oroscopo di oggi mercoledì 12 agosto 2020: segni di terra

Oggi il Toro può cominciare la sua ripresa lavorativa, mentre la Vergine al contrario è piuttosto giù di corda. Nelle prossime 24 ore il Capricorno deve contare fino a dieci, prima di aprire bocca!

Oroscopo di oggi mercoledì 12 agosto 2020: segni di aria

Secondo l’oroscopo di oggi i Gemelli ritrovano il loro innato sorriso, la Bilancia riacquista maggiore serenità e fiducia sul futuro. Anche l’Acquario può contare su più forza, grazie a una Luna complice.

Oroscopo di oggi mercoledì 12 agosto 2020: segni di acqua

Come prevede l’oroscopo di oggi il Cancro ha davanti a sé una giornata positiva, anche se queste stelle terranno in serbo il meglio per Ferragosto! Lo Scorpione può recuperare molto bene in amore, mentre i Pesci devono fare attenzione alle loro contraddizioni.