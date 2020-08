Aurora Ramazzotti la sua battaglia social | I filtri che distolgono la realtà

Aurora Ramazzotti continua la sua battaglia sui social mostrandosi sicura di sé senza ritocchi e senza filtri. L’influencer, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, sfrutta la sua popolarità per parlare di body positive, affermando quanto sia pericolosa la ricerca di una perfezione che in realtà non esiste.

La stessa Aurora ha dichiarato:” impetuoso e arduo” il percorso per riuscire ad amare le proprie imperfezioni, confessando di aver sofferto fin da giovane, a causa del proprio corpo.

Le parole rilasciate dalla figlia di Ramazzotti hanno portato una vera rivoluzione nel suo profilo Instagram, mostrandosi ai suoi fan sempre più sicura del suo aspetto abbandonando definitivamente i filtri. Nei giorni scorsi l’influencer, ha esordito criticando i tantissimi effetti che sono ormai spopolati tra le ragazze, i quali trasformano il loro viso drasticamente.

Aurora Ramazzotti e la sua battaglia sui social

Intervistata dal settimanale Novella 2000, Aurora lancia l’ennesimo consiglio nei confronti delle tante ragazze che, non si sentono a loro agio con il loro aspetto esteriore. Afferma che: “noi stesse combattiamo con l’immagine che diamo. È una cosa che deve finire. Il consiglio è dare molto più valore al contenuto, passioni, amore, creatività, ciò che ci piace, non al nostro aspetto fisico, perché finisce per consumarci. Bisogna scardinare in tempo questo circolo vizioso.”

L’influencer si allontana così da una bellezza artificiale spingendo le altre a fare lo stesso, smontando tutto l’inganno che vi è dietro le foto ritoccate con uno scatto spontaneo, senza filtri e con un bellissimo sorriso. Un sorriso che diventa quasi il simbolo di una bellezza libera, il tutto incorniciato da un’affermazione incoraggiante.

Il percorso verso l’accettazione

Aurora Ramazzotti grazie alla sua fama è riuscita a portare avanti la sua battaglia personale utilizzando Instagram e rendendo consapevoli i milioni di fan che quotidianamente la vedono come un punto d’ispirazione. Proprio per questo si mostra nelle sue storie in due diversi selfie: Nel primo utilizza un filtro bellezza che migliora le imperfezioni redendole le labbra più carnose e il naso più fino. In merito a questo, le sue parole sono state: “Ci rendiamo conto dei filtri che ci sono? Basta!”

La seconda invece, mostra un Aurora completamente diversa, ma soprattutto felice di essere perfetta nelle sue imperfezioni. Grazie alle sue parole moltissime colleghe, le quali si sono trovate d’accordo, hanno abbandonato una vita di finta perfezione partendo proprio dai loro profili Instagram.