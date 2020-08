Il resort di Temptation Island a rischio | L’ombra della malavita sul set

La paura per il resort Is Morus Rlais dove ogni anno si registra il docu-reality di Temptation Island sembra non essere mai passata. Il rischio di un nuovo incendio infatti, preoccupa ancora una volta il proprietario dell’hotel che, non riesce a spiegarsi che possa aver appiccato il fuoco poco dopo la fine della trasmissione.

Nonostante l’incendio sia stato spento subito e non ci siano stati feriti gravi, la lettera minatoria che i piromani hanno rilasciato indirizzata al proprietario della struttura lascia pensare a dei conti in sospeso ancora da chiarire. Durante gli ultimi giorni, Il Giornale ha rilasciato la cronaca di quanto successo seminando nuovamente il terrore tra le persone che, hanno deciso di passare le loro vacanze all’interno dell’Is Morus Rlais. Quali sono state le affermazioni rilasciate?

Il resort di Temptation Island a rischio

Pochi giorni dopo la fine della prima edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia, il resort che da anni da il suo angolo di paradiso al “viaggio nei sentimenti”, è stato vittima di alcuni piromani. Gli stessi che, dopo aver dato fuoco all’entrata dell’hotel hanno rilasciato una lettera minatoria indirizzata direttamente al proprietario della struttura.

Fino a pochi giorni fa, il contenuto della lettera era rimasto sconosciuto ma Il Giornale ha deciso di rilasciare la cronaca di quanto scritto. Sconvolgendo i fan del programma e le tantissime persone che, avevano intenzione di andare in vacanza proprio agli Is Morus Rlais. Quali sono state parole all’interno della busta?

Parole pesanti contro l’hotel

Il Giornale ha così così spiegato cosa è realmente successo e quali sono state le parole dell’accaduto: “Le fiamme sono divampate nella sala congressi della struttura principale del resort e hanno coinvolto anche una vettura parcheggiata nelle vicinanze. L’immediato intervento dei Vigili del Fuoco di Cagliari ha limitato i danni. Tuttavia, pare che una persona sia stata trasportata in ospedale dell’ambulanza del 118 in via precauzionale”.

Terminando con: “Sarebbe accorsa sul posto per spegnere il rogo ma ne avrebbe respirato i fumi, subendo un’intossicazione. In aggiunta abbiamo trovato una grave lettera minatoria indirizzata alla proprietà”.