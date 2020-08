Calciomercato Genoa – La sensazione di ieri si trasforma sempre più in certezza: il Genoa aspetta Vincenzo Italiano e la fine dei playoff promozione di Serie B per annunciare il suo nuovo tecnico ed immergersi nella campagna acquisti e cessioni di quest’anno. Le coincidenze di quest’anno, che hanno voluto la stagione 2019/20 e quella 2020/21 avvicinarsi nel tempo per le conseguenze dell’emergenza coronavirus, lasceranno meno tempo per costruire la squadra.

Calciomercato Genoa – Accelerata per Italiano, riscattato Cassata

Enrico Preziosi e Daniele Faggiano stanno accelerando in queste ore per definire l’accordo con Vincenzo Italiano. Il tecnico, ex giocatore tra le altre dell’Hellas Verona, ha portato lo Spezia alla finale playoff promozione con un gioco che ha esaltato le caratteristiche dei suoi uomini e ha messo in difficoltà tutti. Indipendentemente dall’epilogo, che arriverà il 20 agosto al termine della finale di ritorno contro il Frosinone, l’allenatore ha dimostrato di meritarsi una chance in massima serie. Che Preziosi e Faggiano sono fiduciosi di accordargli anche perché il nuovo ds ha le qualità per costruire una squadra che restituisca al Genoa una dimensione superiore rispetto a quella della lotta per non retrocedere. Il principio di accordo tra club e tecnico è sulla base di un biennale: a cavallo di Ferragosto i contatti decisivi.

Sul fronte mercato c’è da registrare la quasi ufficialità del riscatto di Francesco Cassata: il centrocampista era arrivato dal Sassuolo l’estate scorsa in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Obiettivo raggiunto: il Grifone verserà nelle casse del Sassuolo i 7 milioni di Euro previsti per l’acquisto in via definitiva. Cassata ha raccolto 18 presenze e due goal in questa stagione col Genoa, venendo utilizzato da tutti i tecnici che si sono alternati sulla panchina rossoblu. Almeno lui, salvo novità clamorose, dovrebbe far parte della rosa a disposizione di Italiano.