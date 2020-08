Oroscopo internazionale Rob Brezsny – settimana dal 13 al 19 agosto 2020 – Previsioni per tutti i segni

Eccoci, puntuali come ogni giovedì, per raccontare l’oroscopo internazionale di Rob Brezsny per la settimana che va dal 13 al 19 agosto 2020. Quali validi suggerimenti riserverà il famoso astrologo americano ai segni zodiacali per la prossima settimana? Se vuoi scoprirlo, leggi le seguenti previsioni astrologiche, liberamente tratte dall’oroscopo di Rob Brezsny per la settimana, pubblicato sul sito Internazionale.it.

Ariete

Come prevede l’oroscopo di Rob Brezsny la prossima settimana dovresti diventare un modello di vita tale da convincere chi ti guarderà a migliorarsi, a non accettare più la propria mediocrità.

Toro

Chi ha lavorato sodo per coltivare i propri talenti verrà presto ripagato dalle stelle. Se, invece, non ti sei impegnato per migliorare le tue capacità, allora dovresti correre subito ai ripari!

Gemelli

Nei prossimi giorni dovresti esplorare nelle tue fantasie, nelle tu visioni profonde, seppure cupe e perverse. Scoprile in ogni dettaglio, sviscerale, abbelliscile. E poi medita su come ti fanno sentire e sul loro significato spirituale.

Cancro

La prossime settimana sarà perfetta per ricercare il divertimento e la gioia in ogni situazione, luogo o cosa che farai. Fa sì che il riso e la felicità siano la molla a a muoversi e ad agire.

Leone

In base all’oroscopo di Rob Brezsny la settimana che verrà dovresti concentrarti sulla seguente definizione di Aleister Crowley e poi farla tua:”La magia è la scienza e l’arte di provocare cambiamenti concreti conformi ai tuoi desideri, sotto la rigorosa guida dell’amore”.

Vergine

Dovresti cominciare a dare spazio alla tua anima, nei suoi oscuri e scintillanti misteri. L’anima è la parte più profonda di noi, in grado di portarci in luoghi sconosciuti, pieni di nuove sfide e gioie.

Bilancia

Nella prossima settimana dovresti coltivare la capacità di sorprenderti. Sii curioso, nutri la gratitudine per le scoperte e le prese di coscienza che avrai. Più sarai capace di farlo e più ti regalerà energia e vitalità.

Scorpione

Nei prossimi giorni sarai capace più bravo che mai nel capire le altre persone e nel metterti nei loro panni. Comportandoti così, ti sarà molto più facile raggiungere i tuoi traguardi personali!

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Rob Brezsny per la settimana dovresti cominciare un dialogo con il tuo inconscio e stare a sentire cosa ha da insegnarti. Potrebbe illuminarti su cosa le procura un piacere sublime. Troverai nuovi modi, più sani e intelligenti, per provare gioia.

Capricorno

Nei prossimi giorni potrai passare dal buio alla luce, dal dietro le quinte al palcoscenico, in piena vista. Da misteri ed enigmi oscuri e torbidi alle verità più dolci e luminose. Tutto questo, e non solo, ti sarà possibile.

Acquario

La prossima settimana sarà ideale per stravolgere ogni copione, cambiare carte in tavola, capovolgere i ruoli e trasformare le regole del gioco. Approfittane e non restartene con le mani in mano!

Pesci

Sei pronto per reinventarti attraverso una nuova storia. Se sei stato ferito, confuso e giù di morale, sfrutta le prossime giornate per riscrivere la tua storia, una storia che potrà nascere da sogni, fantasie o riflessioni profonde.